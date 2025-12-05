ヒトリエが、デジタルシングル「みにくいかたち」を12月17日にリリースする。

新曲「みにくいかたち」は、シノダ（Vo/Gt）が作詞作曲を担当。同楽曲について、シノダは「スリーピース形態のヒトリエとして次のステージに行くにはどうしたらいいだろうと試行錯誤する際に生じた無数の引っ掻き傷の中に少し奇妙な形のものがあって、その形に惹かれたまま誘われるように生まれた曲」と明かしている。

また、シノダ自身が手掛けたジャケットイラストのアートワークも公開された。そのほか、カメラマン 西槇太一による最新のアーティスト写真も公開。さらに、リリースに先駆けて、12月13日オンエアのFM802『802 Palette』にて、同楽曲がフルサイズで全国初オンエアされる。

なおヒトリエは、初のファンクラブライブツアー『HITORI-ATELIER TOUR 2026 "Neural-Renewal"』および『シノダ弾き語り単独公演“Free Dial”』を開催予定。現在ファンクラブチケット先行予約を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）