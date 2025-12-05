flumpool「スノウゴースト」MVに五百城茉央が出演！「彼女の佇まいがこの作品に優しい光を与えてくれています」（山村隆太）
flumpoolの「スノウゴースト」のMVが公開された。
■五百城茉央「素敵な曲のMVに携わることが出来てとても嬉しかったです」
12月3日に配信リリースされた「スノウゴースト」は、flumpoolが贈るあらたなウィンターソング。MVには、flumpool、乃木坂46の五百城茉央、木村文が出演。flumpoolの音楽が作り出した冬の幻が五百城演じる役で、「彼と過ごした東京の冬」が悲しいものではなく温かい記憶に変わっていく姿が描かれている。
また、山村隆太の誕生日である2026年1月21日にflumpoolオフィシャルファンクラブ「INTERROBANG」会員限定ライブ『Just Beat Happy - Turn the AGE → PAGE -』（→は、つかのしるしが正式表記）が開催されることが決定した。12月5日より年間会員チケット受付がスタートした。
■flumpool山村隆太（Vo、Gu）コメント
スノウゴーストのMVで、乃木坂46の五百城茉央 さんに声をかけさせていただきました。
今年のドラマ撮影で、ふと見せてくださった表情がずっと心に残っていて。
ラストシーンで泣きたいのになかなか上手く演じられず、
最終的にはOKが出たのですが、
撮影がすべて終わった後に号泣していた彼女の姿がとても印象的でした。
その誠実さや、不器用でどこか矛盾を抱えた瞬間が、
とても人間らしくてずっと心に残っていました。
《スノウゴースト》という楽曲は、
“触れられない記憶が、なぜか形をつくってしまう”
そんな心の矛盾を抱えながらも、それでも歩こうとする人の物語です。
五百城さんが持つ揺らぎや、静かでまっすぐな強さは、この曲が描く冬の温度や、言葉にならない気配に重なり合うように感じ、今回お願いしました。
そして「君に恋したあの日から」でもお世話になった石原慎監督のおかげもあって、彼女の佇まいがこの作品に優しい光を与えてくれています。
■石原慎監督 コメント
「もし、もう一度大切な人に会えたら自分は何を伝えるだろうか」このような思いから企画を考えました。
出演頂いた五百城さん、木村さんが絶妙なニュアンスを汲み取って演じてくださいました。
雪の中に儚く消えそうな五百城さんの表情がflumpoolの音楽と素晴らしくマッチしたと思います。
素敵な楽曲をありがとうございました。
■五百城茉央（乃木坂46）コメント
素敵な曲のMVに携わることが出来てとても嬉しかったです。
｢スノウゴースト｣
素敵なメロディーに乗った切ない歌詞のこの曲は、冬に沢山の方が聴きたくなる曲になると思います。
ストーリー性のある冬らしいMVも楽しみにしていただけたら嬉しいです。
この素敵な曲が沢山の方に届く歌になりますように。
■リリース情報
2025.12.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「スノウゴースト」
■関連リンク
flumpool OFFICIAL SITE
https://www.flumpool.jp/
乃木坂46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com/
■【画像】「スノウゴースト」MVのサムネイル
■【画像】flumpoolのアーティスト写真