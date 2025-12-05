flumpool「スノウゴースト」MVに五百城茉央が出演！「彼女の佇まいがこの作品に優しい光を与えてくれています」（山村隆太）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

flumpoolの「スノウゴースト」のMVが公開された。

■五百城茉央「素敵な曲のMVに携わることが出来てとても嬉しかったです」

12月3日に配信リリースされた「スノウゴースト」は、flumpoolが贈るあらたなウィンターソング。MVには、flumpool、乃木坂46の五百城茉央、木村文が出演。flumpoolの音楽が作り出した冬の幻が五百城演じる役で、「彼と過ごした東京の冬」が悲しいものではなく温かい記憶に変わっていく姿が描かれている。

また、山村隆太の誕生日である2026年1月21日にflumpoolオフィシャルファンクラブ「INTERROBANG」会員限定ライブ『Just Beat Happy - Turn the AGE → PAGE -』（→は、つかのしるしが正式表記）が開催されることが決定した。12月5日より年間会員チケット受付がスタートした。