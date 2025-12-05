ヒトリエ、デジタルシングル「みにくいかたち」リリース決定！FM802でフルサイズ全国初オンエア

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ヒトリエがデジタルシングル「みにくいかたち」を12月17日にリリースすることが決定。リリースに先駆けて、12月13日オンエアのFM802『802 Palette』にて、フルサイズで全国初オンエアされることが発表された。

■新曲「みにくいかたち」はシノダ（Vo＆Gu）が作詞作曲を担当

新曲「みにくいかたち」は、ボーカル・ギターのシノダが作詞作曲を担当。この楽曲について、シノダは「スリーピース形態のヒトリエとして次のステージに行くにはどうしたらいいだろうと 試行錯誤する際に生じた無数の引っ掻き傷の中に少し奇妙な形のものがあって、その形に惹かれたまま誘われるように生まれた曲」と明かしている。繰り返し歌われる印象的な歌詞にも注目だ。また、シノダ自身が手掛けたジャケットイラストのアートワークも公開された。

ヒトリエは、先日公式ホームページ、ファンクラブサイト、通販サイトを移行、リニューアルオープンしたばかり。カメラマン西槇太一による最新のアーティスト写真も公開された。

同日には、初のファンクラブライブツアー『HITORI-ATELIER TOUR 2026 “Neural-Renewal”』および『シノダ弾き語り単独公演”Free Dial”』の2本のライブ開催も発表され、現在ファンクラブチケット先行予約を受付中。今からの入会でもライブチケットに申し込み可能。詳細はヒトリエ公式サイトまで。

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「みにくいかたち」

■ライブ情報

『シノダ弾き語り単独公演”Free Dial”』

[2026年]

01/20（火）東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

『HITORI-ATELIER TOUR 2026 “Neural-Renewal”』

[2026年]

01/24（土）東京・下北沢シャングリラ

01/25（日）東京・下北沢シャングリラ

02/07（土）愛知・新栄シャングリラ

02/08（日）大阪・Music Club JANUS

『HITORI-ESCAPE IN THE CUBE』

[2026年]

02/23（月・祝）東京・LINE CUBE SHIBUYA

■【画像】ヒトリエ「みにくいかたち」アートワーク

■関連リンク

FM802『802 Palette』番組サイト

https://funky802.com/site/blog/1625

ヒトリエ OFFICIAL SITE

http://www.hitorie.jp