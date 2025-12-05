BABYMONSTER「PSYCHO」パフォーマンスビデオ公開を予告！先行公開されたMVは1億ビューを突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲「PSYCHO」のパフォーマンスビデオを12月6日0時に公開する。

■MVに劣らない高クオリティの作品

堂々としたシルエットで尋常でないオーラを放つBABYMONSTERの姿が印象的な「[WE GO UP]『PSYCHO』PERFORMANCE VIDEO SPOILER」で告知した。

スポイラー画像は、「PSYCHO」のミステリーなムードをそのまま移してきたようなレッドトーンのセットのうえに爆発する花火、MVの衣装と唇のオブジェまで再現され、圧倒的なスケールを予告。1億ビューを突破しているMVに劣らない高クオリティのPVが期待される。

また、PVは両足を力強く転がす群舞、モンスターを表現した手の動作などをはじめとする全体の振り付けが本格的に楽しめるところもポイントだ。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

