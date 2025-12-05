2025年12月30日（火）まで、『小樽洋菓子舗ルタオ』がプロデュースするアントルメグラッセ・グラス専門店『グラッシェル』にて、上品なラムレーズンと奥深い栗の相性を最大限に引き出した『ラムレザンマロン』が販売中です。

『ラムレザンマロン』は、ラムレーズンの上品な香りと栗の奥深さが相性の良いパルフェ。さわやかなカシスソースと芳醇な甘みのあるラムジュレに洋梨が重ねられています。そこにチョコとカスタードを合わせることで、味にしまりとコクをプラス。

食感と香りのアクセントに、シナモンクランブルがトッピング。フルーティーなグラスラムレザン、栗の甘みがほんのりと広がるグラスマロンを飾った、冬限定の一品です。

【商品詳細】

ラムレザンマロン

価格：1,980円

販売期間：2025年12月30日（火）まで

ほかにも、クリスマスアイスケーキも多数登場しています！

『クリスマスバルーン ド ピスターシュ』は、人気のバルーンドフリュイがピスタチオとベリーのフレーバーで登場。2種のピスタチオペーストが、香ばしいグラスピスターシュと、ミルキーなソルベに甘酸っぱいフランボワーズをあわせたソルベオレフランボワーズ。天面には彩りよくピスタチオとフルーツのソルベを飾った、今だけの特別な味わいです。

【商品詳細】

クリスマスバルーン ド ピスターシュ

価格：5,292円

サイズ：直径12㎝

※数量限定商品

『クリスマスバルーン ド フリュイ』は、ベリーソースを塗ったアーモンドスポンジで巻いた、チョコパフ入りのバニラアイスの上に、苺とバニラのマーブルアイスを絞り、色とりどりのフルーツシャーベットで飾られています。華やかな見た目はお祝いや贈りものにぴったりです。

【商品詳細】

クリスマスバルーン ド フリュイ

価格：4,860円

サイズ：直径12㎝

苺をごろごろと合わせて、はちみつと卵がたっぷり入った生地でサンドした『クリスマスフレジエ』は、人気のアイスケーキ『フレジエ』がクリスマス仕様になっています。

【商品詳細】

クリスマスフレジエ

価格：4,860円

サイズ：直径12㎝

※クリスマスケーキの予約は2025年12月15日（月）まで。店頭及びお電話にて予約してください。

詳細情報

グラッシェル 札幌ステラプレイス店

住所：北海道札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイスセンター2階

電話番号：011-209-5280

営業時間：10:00～21:00（L.O. 20:30）

※フード提供時間：11:00～20:00

定休日：札幌ステラプレイスの休日に準ずる

北海道Likers編集部のひとこと

冬限定の新作『ラムレザンマロン』は、芳醇なラムレーズンと奥深い栗の味わいが相性抜群！

クリスマスアイスケーキもどれも可愛くて見逃せません◎

冬だけの味わいを、この機会にぜひ味わってみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【グラッシェル札幌ステラプレイス店】ルタオのアントルメグラッセ専門店にて、芳醇なラムレーズンと奥深い栗が出会う、冬限定パルフェが新登場。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。