12月5日(金)放送 ゲスト：芦田愛菜・岡田将生・柄本時生・青木崇高・小手伸也・高橋克実・倉悠貴・アン ミカ・宇野昌磨・浦川翔平（THE RAMPAGE）・はいだしょうこ
【放送日時】
12月5日(金)よる7時00分から8時54分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／吉村崇・朝日奈央・かなで（3時のヒロイン）
【ゲスト】
チーム 映画「果てしなきスカーレット」：芦田愛菜・岡田将生・柄本時生・青木崇高
チーム 映画「新解釈・幕末伝」：小手伸也・高橋克実・倉悠貴
チーム 奇才：アン ミカ・宇野昌磨・浦川翔平（THE RAMPAGE）・はいだしょうこ ※50音順
【番組内容】
芦田愛菜も岡田将生も真剣勝負！
豪華俳優陣＆奇才タレント！豪華総勢16人！
4チーム対抗！冬の知育バトル2時間SP！！
■「声の正体は誰？有名人吹き替え劇場」
ある有名人が「ズームイン！！サタデー」映像を吹き替え！
吹き替えをしている有名人は、一体誰!?
■「337拍子リレー」
337拍子のリズムに合わせてお題の言葉を応援しよう！
「パンダ」「時計」「湯たんぽ」「キリギリス」「朝日奈央」…今回も白熱応援合戦が！
■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的 冬の自由すぎ研究」
現実ではあり得ないけど、もしもこんなことが起こったらどうなるの？
ワクワクする夢の世界を、専門家たちの知識を結集させ空想上の答えを導き出せ！
ニノさん的SFクイズ！
【今回の研究】
いろんな動物を1メートルサイズに揃えてリレー競争する夢のレース！
勝つのは肉食動物？草食動物？
■新企画！「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」
江戸時代に流行した脳トレ「判じ絵」なぞなぞを4コマ漫画にして出題！
やわらかい頭でいち早く正解を閃くのは誰!?
■ひらがな作文ポーカー
ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
5つの文字からコトバを作り出せるのは誰だ！？
豪華2時間SP、お楽しみに！