【放送日時】

12月5日(金)よる7時00分から8時54分

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／吉村崇・朝日奈央・かなで（3時のヒロイン）

【ゲスト】

チーム 映画「果てしなきスカーレット」：芦田愛菜・岡田将生・柄本時生・青木崇高

チーム 映画「新解釈・幕末伝」：小手伸也・高橋克実・倉悠貴

チーム 奇才：アン ミカ・宇野昌磨・浦川翔平（THE RAMPAGE）・はいだしょうこ ※50音順

【番組内容】

芦田愛菜も岡田将生も真剣勝負！

豪華俳優陣＆奇才タレント！豪華総勢16人！

4チーム対抗！冬の知育バトル2時間SP！！

■「声の正体は誰？有名人吹き替え劇場」

ある有名人が「ズームイン！！サタデー」映像を吹き替え！

吹き替えをしている有名人は、一体誰!?

■「337拍子リレー」

337拍子のリズムに合わせてお題の言葉を応援しよう！

「パンダ」「時計」「湯たんぽ」「キリギリス」「朝日奈央」…今回も白熱応援合戦が！

■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的 冬の自由すぎ研究」

現実ではあり得ないけど、もしもこんなことが起こったらどうなるの？

ワクワクする夢の世界を、専門家たちの知識を結集させ空想上の答えを導き出せ！

ニノさん的SFクイズ！

【今回の研究】

いろんな動物を1メートルサイズに揃えてリレー競争する夢のレース！

勝つのは肉食動物？草食動物？

■新企画！「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」

江戸時代に流行した脳トレ「判じ絵」なぞなぞを4コマ漫画にして出題！

やわらかい頭でいち早く正解を閃くのは誰!?

■ひらがな作文ポーカー

ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！

ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、

「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！

カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。

ひらめきと運が試される知育カードバトル！

5つの文字からコトバを作り出せるのは誰だ！？

豪華2時間SP、お楽しみに！

