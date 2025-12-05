【放送日時】
12月5日(金)よる7時00分から8時54分

 

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

 

＜出演者＞　

 【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】菊池風磨（timelesz）／吉村崇・朝日奈央・かなで（3時のヒロイン）

【ゲスト】
チーム 映画「果てしなきスカーレット」：芦田愛菜・岡田将生・柄本時生・青木崇高
チーム 映画「新解釈・幕末伝」：小手伸也・高橋克実・倉悠貴
チーム 奇才：アン ミカ・宇野昌磨・浦川翔平（THE RAMPAGE）・はいだしょうこ　※50音順

 

【番組内容】

芦田愛菜も岡田将生も真剣勝負！
豪華俳優陣＆奇才タレント！豪華総勢16人！
4チーム対抗！冬の知育バトル2時間SP！！

■「声の正体は誰？有名人吹き替え劇場」
　ある有名人が「ズームイン！！サタデー」映像を吹き替え！
　吹き替えをしている有名人は、一体誰!?

■「337拍子リレー」
　337拍子のリズムに合わせてお題の言葉を応援しよう！
　「パンダ」「時計」「湯たんぽ」「キリギリス」「朝日奈央」…今回も白熱応援合戦が！

■「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的 冬の自由すぎ研究」
　現実ではあり得ないけど、もしもこんなことが起こったらどうなるの？
　ワクワクする夢の世界を、専門家たちの知識を結集させ空想上の答えを導き出せ！
　ニノさん的SFクイズ！
　【今回の研究】
　いろんな動物を1メートルサイズに揃えてリレー競争する夢のレース！
　勝つのは肉食動物？草食動物？

■新企画！「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」
　江戸時代に流行した脳トレ「判じ絵」なぞなぞを4コマ漫画にして出題！
　やわらかい頭でいち早く正解を閃くのは誰!?

■ひらがな作文ポーカー
　ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
　ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、
　「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！　
　カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。
　ひらめきと運が試される知育カードバトル！
　5つの文字からコトバを作り出せるのは誰だ！？

豪華2時間SP、お楽しみに！
 