2025Ç¯12·î3Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÍèÇ¯¼Â»ÜÍ½Äê¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¼£°Â´ÉÍý½èÈ³Ë¡¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅª¤ÊÏÀÁè¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÍèÇ¯½é¤á¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë²þÄûÈÇ¡Ö¼£°Â´ÉÍý½èÈ³Ë¡¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼£°Â°ãË¡µÏ¿Èó¸ø³«À©ÅÙ¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¸ø³«¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤ËËãÌô»ÈÍÑµÏ¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNSÈùÇî¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²þÄûÈÇ¡Ö¼£°Â´ÉÍý½èÈ³Ë¡¡×¤Î136¾ò¤Ç¤Ï¡Ö¼£°Â´ÉÍý¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿µÏ¿¤ÏÈó¸ø³«¤È¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÁÈ¿¥¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Äó¶¡¤Þ¤¿¤Ï¸ø³«¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¹ñ²Èµ¡´Ø¤¬»ö·ï½èÍý¤ÎÉ¬Í×¤Î¤¿¤á¤Ë¾È²ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ëÁÈ¿¥¤¬¹ñ²È¤Îµ¬Äê¤Ë¹ñ¤Î´ð¤Å¤¾È²ñ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ò½ü¤¯¡£Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¾È²ñ¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥¤Ï¡¢Èó¸ø³«Á¼ÃÖ¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤¿Åö³º°ãË¡µÏ¿¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈëÌ©¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÄê¤á¤ëÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÚÈù¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¼Ô¤¬¡Ö½ª¿È¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¡×¤òÇØÉé¤¦¤Î¤òÈò¤±¡¢À¸³è¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇÄ¹´üÅª¤ÊÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤È¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÊäÂ¾ðÊó¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤¬Èó¸ø³«ÂÐ¾Ý¤ÏËãÌô»ÈÍÑ¤äË½¹Ô¡¢ÅÒÇî¤Ê¤É¤Ç¡Ö·º»öÈ³¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¡×¹ÔÀ¯°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢µÏ¿¼«ÂÎ¤Ï¸ø°Â¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë»Ä¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊó¤¬´°Á´¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¿·µ¬Äê¤¬ÌôÊª»ÈÍÑ¤Î°ãË¡¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¡¢°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·éÇò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÈ´¤±Æ»¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆÃ¸¢³¬µé¤Î¡ÖË·¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿Ç°¤â¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆCCTV¤¬¡Ö²áµî¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ê¡¢²á¤Á¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¨È³¤ÈµßºÑ¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¡¢¿´¤«¤é²ù¤¤²þ¤á¤ë¼Ô¤ËºÆ½ÐÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£¿·¤¿¤Êµ¬Äê¤ÏË¡¼£¤Î¿ÊÊâ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë