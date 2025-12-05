モデルでタレントの西山茉希さんが自身のインスタグラムを更新。 “西山食堂” のエプロンで快速調理の動画を投稿しています。



【写真を見る】【 西山茉希 】カニの身を豪快に絞り出す「おしゃべりせっかちクック」 “西山食堂” 快調運転「まずは年末まで駆け抜けよう！」





西山さんは「解凍エビカニで木曜日」と、人気店からの海鮮を中心に料理を開始。玉ねぎやキャベツを手早く刻んだ後に、エビとカニが保存容器から登場。西山さんは手袋をはめ、カニの脚をつかんで殻からカニの肉を豪快に絞り出して、つぎつぎにボウルに積んでいきます。















そのカニの肉を手袋の手でわしわしとほぐし、保存容器に入れて、キャベツ・コーン・すりごまと合わせてフタを閉めてシェイク。すると、あっという間にカニサラダのできあがり。















さらに「#エビは独断で枝豆とエビチリ風」と、薄く粉をはたいてから素揚げしたエビにチリソースと枝豆を合わせて炒めています。そして、衣を薄めに付けた鶏むね肉をフライパンで熱した油で “揚げ焼き” してから揚げ。その隣で鉄板の上で焼きそばを手早く調理。山にした焼きそばの周りをから揚げでぐるりと囲んで、あっという間におかずでぎっしりの食卓が仕上がっています。











西山さんは「1週間いてくれたババちゃんとおしゃべりせっかちクック」「ありがたかったなぁ。"ちょっとお願い！"って言える大人がいる生活」と、どうやら母と一緒に調理に取り組んだ様子。エビチリについて「姉妹の好みに寄せると茶色く仕上がる」と書いていて、母親・西山さん・娘2人で食卓を囲んだものと思われます。









西山さんは「まずは年末まで駆け抜けよう！」と、チェッカーフラッグの絵文字と共に、慌ただしく寒さ厳しくなる今月を見据えて、気合いを込めています。

【担当：芸能情報ステーション】