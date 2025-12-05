■フィギュアスケート・グランプリファイナル（5日、愛知・IGアリーナ）

GPファイナル、ペアのフリースケーティング（FS）が行われ、ショート首位の三浦璃来（23）、木原龍一（33）組（木下グループ）がフリー自己新となる147.89点の会心の演技を披露。合計225.21点で22年のトリノ大会以来、3季ぶり2度目の優勝を果たした。

シリーズ上位6組で争われたファイナルは、前日のショートを終え首位の“りくりゅう”ペアから6位まで6.25点と接戦に。

フリーの演技は、冒頭で3回転のツイストリフトを決めると、3回転トウループからの3連続ジャンプで、ダブルアクセルのあとに木原がバランスを崩し手をついてしまう。だが以降の要素では大きく取りこぼすことなく立て直し、スロージャンプも鮮やかに決め、安定した演技を披露した。後半も持ち味のスピードに乗り、3回転サルコウ、高さのあるリフトでも観客を魅了。ラストのスロージャンプで三浦の着氷が少し乱れたがしっかりとこらえ、最後まで滑り切った。

得点が出ると三浦は感極まり、木原の地元・愛知で見事2度目のファイナル制覇。五輪“前哨戦”を制したりくりゅうペアは、来年2月のミラノ五輪では、同種目日本史上初のメダル獲得に期待が高まる。

【ペア結果（合計）】

1）三浦璃来/木原龍一 225.21点

2）S.コンティ/N.マチー（イタリア）223.28点

3）M.ファビアン・ハーゼ/N.ボロディン（ドイツ）221.25点

4）A.メテルキナ/L.ベルラバ（ジョージア）211.53点

5）M.パブロワ/A.スビアチェンコ（ハンガリー）208.33点

6）D.ステラート デュデク/M.デシャン（カナダ）194.36点