タレントのマツコ・デラックスが、5日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国 2時間SP」（後8・00）に出演し、格安すぎるサービスについて語った。

番組では、千葉から長野に封筒を送ったら、2日後には到着していたとの視聴者の報告を紹介。料金は110円だったという。

有吉弘行が「確かに、いつも凄いなと思う」と感心すると、マツコは「110円っておかしいでしょ？だって。110円って、今ジュースも買えないわよ？」と、価格設定に驚きを口にした。

「あれ回収するのだって大変だよ？それを回収して、自分の郵便局に持って行って、どこか集配所に持って行って、また郵便局に行って、そこからみんなカブに乗って配達するわけでしょ？110円なわけないのよ」

海外では郵便が届かない場合もあるといい、マツコは「（郵便物を）投げるしね。ブーってクルマで行って、玄関先から投げるのよ」と、海外郵便の雑さを指摘。一方で「でも投げていいのよ。110円だったら、もはや。でもそれをしないわけじゃん。日本の人はさ」と、日本人のきちょうめんさに拍手を送っていた。