7人組女性アイドルグループ、CANDY TUNEが5日、東京ガーデンシアターで全国8都市をめぐった全国ツアー千秋楽公演を行い、来年6月5日と6日に初の日本武道館公演を行うことをサプライズ発表した。アンコールではプロ野球横浜の主催イベント「横濱漢祭2025」でグループの人気曲「倍倍FIGHT！」をカバーして話題となった格闘家の角田信朗がゲスト出演。メンバーと同曲を披露して盛り上げた。福山梨乃（27）はツアーでグループの知名度向上などを目指してきたと語り「あめちゃん（ファンの総称）のみんなももっともっとレベルアップしていきましょう！」と呼びかけた。

今年は大みそかのNHK紅白歌合戦初出場、日本レコード大賞でも「倍倍FIGHT！」が優秀作品賞受賞など飛躍の年に。小川奈々子（26）は「大人になってからもこんなに大切にしたいと思える6人ができると思っていなかったですし、仲間であり、友達であり、家族でもある、不思議で貴重な存在です」と語った。東京ガーデンシアターは単独公演としては自身最大規模でチケットは完売。ツアー初披露の新曲「アイしちゃってます♡」「永遠Twilight」をはじめ全22曲で約8000人のファンを沸かせた。【松尾幸之介】