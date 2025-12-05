こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「フロアライト」は、部屋を明るく照らして快適性を高めたり、雰囲気を変化させておしゃれに演出したりできる便利なアイテム。

しかし、機能性やデザインなどが多岐に渡る商品なので、どれを選べばいいか迷ってしまっている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、1万円以下ながらRGBICチップ搭載で、複数色のグラデーション発光が可能なSwitchBot（スイッチボット）の高コスパな照明「RGBIC フロアライト」をご紹介します。

SwitchBot RGBIC フロアライト LED スタンドライト - スイッチボット 間接照明 スタンド フロアランプ おしゃれ 寝室 照明 RGB 1600万色 電球色 昼白色 昼光色 マルチカラー 無段階 調光調色 Wi-Fi Bluetooth Matter Alexa Google Home Siriに対応 8,980円 Amazonで購入する PR PR 6,862円 楽天で購入する PR PR 8,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

RGBICチップ搭載！ 滑らかなグラデーション演出も可能に

「RGBIC フロアライト」にはRGBICチップが搭載されており、1本のライトバーから複数色を同時に発光させることができます。

1600万色の中から選べる26種類のシーン設定で、グラデーションを伴った華やかな演出が可能。従来のRGBライトとは違い、なめらかな色の移り変わりを楽しめるので、映画の臨場感やゲームの没入感、パーティーの盛り上げなど、より多彩な空間演出を楽します。

また、ミュージックモードを使えば、曲に合わせて光がリズムを刻み、臨場感ある光の演出ができるのも◎です。

Wi-Fi/Bluetooth対応でハブ不要、Matter対応で操作も簡単

本製品はスマートホーム機器の新たな共通規格であるMatterに対応。さらに、Wi-Fi/Bluetooth対応でハブも不要です。ネットワークに接続していなくても、ローカルコントロールができるのも嬉しいポイントですね。

ホームアプリはもちろん、Google Home/Alexa/IFTTT/Siri Shortcuts/SmartThingsなどにも対応し、音声操作も簡単。「アレクサ、照明を50%暗くして」と声をかけるだけで、就寝時間に合わせて光をやさしくフェードアウトさせるなど、暮らしに寄り添う自動化が実現します。

独立白色LEDで2700K〜6500Kの実用的な調光を実現

「RGBIC フロアライト」は、グラデーションだけでなく、独立した白色LEDを備えていて、色温度は2700K〜6500Kの範囲で調整可能。温かみのある電球色からすっきりとした昼光色まで、用途や時間帯に応じて使い分けられます。

明るさも1％刻みで細かく調整可能。間接照明としてだけでなく、部屋全体のムードを調整するライトとしても十分な実力があります。

SwitchBotの「RGBIC フロアライト」は多色グラデーション、Matter対応、実用的な白色LEDという特長を、1万円以下で備えるスマート照明の秀作です。部屋の雰囲気を演出する間接照明から、実用的な直接照明まで、幅広く使える万能ライトとして非常に魅力的なアイテムですので、気になった方は、是非チェックしてみてください。

Image: Amazon.co.jp, switchbot.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。