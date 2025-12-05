Photo: Shutterstock.com

昨今、ありとあらゆるハード、サービスが次々とAI統合を進めています。

AIバブルが懸念されつつも、そのAIレース先頭を走るのはChatGPT有するOpenAIと、GeminiのGoogle。AIレースでさらに先を行くためにGoogleが考えていること、それはAIのパーソナライズ化のようです。Googleの検索プロダクト部門VPのRobby Stein氏が、ポッドキャスト番組「Limitless」に出演、AIの未来の使われ方について語りました。

AIはちょっとした相談相手

「みなさんが知りたいと思っているのは、夜の外食にいいレストランや、家族旅行におすすめのロケーションなど。となれば、AIがユーザーのことを知れば知るほど、その知識をもとによりそれぞれに合わせたお手伝いができるようになる大きな機会があると、私たちは考えています」

と語ったStein氏。

Googleはすでに、Gメールやカレンダー、DriveなどのGoogle WorkspaceアプリにGeminiを統合しています。GoogleマップやYouTubeは当然、WhatsAppにSpotifyなど他社アプリにも進出がとまりません。9月にはついにWebブラウザChromeにもGeminiが統合されました。

Stein氏の言う「知れば知るほど」とは、このようなGoogleが提供するさまざまなプロダクトを通して、ユーザーの好みを長期的に学習することができるという意味です。検索というワンシーンに限るのではなく、ユーザーのネットの動きを1つの流れとして幅広く継続的に見ることで、「あなた」という個人への理解をより深めていくということ。

例えばソファを検索したとします。この“ソファ検索”という1つのアクションをAIが頭の片隅で覚えておき、ここに日常の細かい要素が積み重なり、どっかのタイミングでソファがセールになったら通知を送ってくれる、そんなAIです。

「むしろパーソナライズしない方がおかしいくらいです」と、AIの未来について語ったStein氏。

消費者の目にこれは非常に綿密なターゲット広告とうつるのか。それともとっても気が利くアシスタントに見えるのか。

パーソナライズ化の危険性を語るOpenAI

一方で、OpenAIのサム・アルトマン氏は、AIがユーザーのことを知りすぎる危険性を語っています。いや、AIが知りすぎるではなく、ユーザー側が教えすぎる危険性ですね。

先月、スタンフォード大学のDan Boneh教授のYouTube番組に出演したアルトマン氏はこう語っていました。

「パートナーに秘密の話をしても、この話は他の人にしてもOK / NGが共有できている謎の信頼感のようなものがあります。が、AIモデルはこれがうまくできません」

つまり、AIに相談したことをもとにアドバイスやおすすめ商品を提供してはくれるのはありがたいけど、それって他の人（サービス）と情報共有してる可能性あるってことだよ？というお話。

結局は、より便利なアシスタントのため、どこまで自分の個人情報を提供できるかという話に戻ってくるのです。