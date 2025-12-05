FRONTIER、Ryzen AI 7 350とRTX 5060 Laptop GPUを搭載した16型ゲーミングPC
インバースネットは12月5日、同社が展開するBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、16型QHD液晶ゲーミングノートPC「AXNシリーズ」を発売した。構成違いで3モデルをラインナップし、価格は219,800円から。
FRONTIERブランドから16型ゲーミングノートPC「AXN」シリーズが登場
AMD Ryzen AI 7 350とNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載した16型ゲーミングノートPC。リフレッシュレートは180Hzで、ゲーム用途に加えクリエイティブな作業にも適する。無線通信はWi-Fi 7をサポート。キーボードはバックライト内蔵で、4段階の明るさ調整が可能だ。
外部ディスプレイ出力はUSB Type-CおよびHDMI、Mini Display Portを搭載し、ノートPC本体の液晶と合わせて最大4画面の同時出力が可能。メモリ容量やSSD容量が異なる3機種を用意しており、主な仕様は以下の通り。
価格：219,800円〜239,800円（モデルにより異なる）
OS：Windows 11 Home 64bit版
CPU：AMD Ryzen AI 7 350
メモリ：16GB／32GB（DDR5）（モデルにより異なる）
SSD：1TB／2TB（モデルにより異なる）
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop
保証：1年間無償修理
