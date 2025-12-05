飼い主さんが何か作業を始めようとすると邪魔したくなってしまうのは猫の性というもの。しかしそんな猫ちゃんにまさかのハプニングが発生してしまったのだそう。悲劇に見舞われたみちこちゃんの何ともゆるいリアクションに「マイペースな子笑」「そんなトコロがかわいい」と、コメントが寄せられ、5.5万再生を超える反響がありました。

【動画：模様替えを妨害するネコ→ソファに乗った結果…『予想外のハプニング』】

模様替え決行の日

YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」に投稿されたのは、元野良猫たぬきちちゃんとみちこちゃんが飼い主さんご夫婦と暮らすお家のある日の出来事。朝晩の冷え込みが厳しくなってきたことで飼い主さんはこたつを出すことにしたんだそう。そのついでにお部屋の模様替えをすることにしたのだとか。

早速気合を入れて、片付けを始めた飼い主さん。その間、2匹は飼い主さんが何をし始めたのか不思議そうに見守っていたのだそうです。テーブルの下に敷いてあった夏用のマットを畳んでいると、すかさず上に乗ってきたみちこちゃん。お手伝いをしているつもりだったのでしょうか。一方、畳んでいる途中のマットに乗られた飼い主さんは「あ、ちょ、やめて」と迷惑そうにしていて少し笑えました。

猫VSクッション？

今度は、ソファを移動するためにクッションを移動した飼い主さん。そんな中たぬきちちゃんはリビングに積まれたクッションの山と、抜け殻になったソファを見て「どうしたの」と少し戸惑ったような表情だったそうです。

しかし、好奇心旺盛な性格のたぬきちちゃんは戸惑いながらもそろりそろりとクッションの山の様子を見に行ったんだそう。このままクッションの山の中に飛び込んで遊び始めるのか...？と飼い主さんが見つめる中、たぬきちちゃんは意外にもあっさり退散したのだとか。その様子に飼い主さんは「白旗」と勝手にたぬきちちゃんの敗北を宣言していました。

まさかのハプニング

今からソファを持ち上げて動かそうというところに今度はみちこちゃんがやって来たんだそう。仕方なく飼い主さんはみちこちゃんをソファに乗せたまま予定より3kg増えた状態のソファを移動させました。ソファが動いていることもお構いなしで堂々と佇むみちこちゃん。しかしこの後、みちこちゃんに思いもよらぬハプニングが発生したのだとか。

なんと、ソファの探索をしている時にみちこちゃんの前足の爪が引っかかってしまい、取れなくなってしまったんだとか。必死に引っ張るもなかなか外れない爪にみちこちゃんも困惑した様子だったそう。しかし大きく取り乱すわけでもなく「あれ？あれ？」とおっとりしたリアクションを見せるみちこちゃんに飼い主さんは「みちこってそういう所ある」と頬を緩めながら助けてあげたんだそうです。

爪が引っかかって取れなくなるという悲劇にも関わらず、おっとりとしたリアクションを見せたみちこちゃんに「マイペースな子笑」「そんなトコロがかわいい」という声が寄せられていました。「サビ猫。たっちゃん」では、飼い主さんとたぬきちちゃん、みちこちゃんの日常を見ることができます。

たぬきちちゃん、みちこちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。