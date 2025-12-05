ちょ、なにこれ可愛いーーッッ♡【ミスド】あったら即確保して！「ファンシードーナツ」

ポケモンコラボが話題の【ミスタードーナツ】ですか「ファンシードーナツ」と呼ばれる激レアドーナツがあるのをご存じですか？ 期間限定などさまざまな商品の材料を組み合わせて作っているため、店舗によって異なる商品が販売されているそう。いつもあるわけではないので、見つけられたらラッキーだとか。話題の「ファンシードーナツ」についてご紹介します。

おめめがキュート「いちごのオールドファッション」

ピンクのチョコレートにキラッと輝くおめめが可愛いこちらは、ファンシードーナツの「クランチストロベリーファッション」。サクッと食感のオールドファッション生地をストロベリーチョコでコーティング。さらにチョコクランチとおめめのチョコでデコレーションしています。@megumiko_maniaさんいわく「ちょっとだけ気分が上がるドーナツ」だとか。テイクアウト価格は\205（税込）です。

リボンチョコがポイント「チョコづくしドーナツ」

このリボンのチョコ、もしかしてあのドーナツ！？ と期間限定商品を思い浮かべた方も多いのではないでしょうか。こちらのファンシードーナツは、チョコドーナツをホワイトチョコでコーティングした「リボンホワイトチョコレート」です。ピンクがうっすら透けているリボン型のチョコがかわいくて、ついつい見た目で買ってしまいそう。@megumiko_maniaさんによると「甘さもビジュアルも、ちょうどいいバランス」だとか。チョコ好きは見つけたらぜひGETしてみてください。テイクアウト価格は\205（税込）です。

