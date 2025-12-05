肌寒くなってきた時期の布団に入ったら、なかなか出られなくなってしまうという人も多いのではないでしょうか？どうやら、それは猫ちゃんも一緒のようです。布団の中でくつろいでいたところ、飼い主さんに布団をめくられた猫ちゃんの光景が135万再生を突破。「なんでこんなに可愛いの」「一緒に潜って会社休んじゃいそうｗ」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：布団をめくってみたら、中にいたネコが…予想外の『可愛すぎるリアクション』】

布団をめくると、そこにはちくわちゃんの姿が

Instagramアカウント『保護猫ちくわ』に投稿されたのは、布団の中でまったりとくつろいでいた猫ちゃんの光景。冬に差し掛かったある日、茶白猫のちくわちゃんの飼い主さんは、布団の端がこんもりと膨らんでいるのに気が付いたそう。そこで、布団をそっとめくってみたところ…そこにはちくわちゃんの姿が！

きっと、布団の温かさで夢うつつになっていたのでしょう。両手を頭の上にあげてくつろぐちくわちゃんの姿からは、完全に野生は消え去っていたといいます。

突然布団を剥がされてしまったちくわちゃんは…

布団の中でまったりしていたところ、飼い主さんに突然布団を剥がされてしまったちくわちゃん。すると…ちくわちゃんは前足を顔の前で交差し、自分のお顔を包み始めたとのこと。

ずっと布団の中にいたため、光が眩しかったのでしょうか？まるで人間のような仕草がなんだか愛らしいです。

そんな寝起きのちくわちゃんの反応は、投稿を見ている人に癒やしを届けることに。その姿に、思わず悶絶してしまう人が続出しています。

ちくわちゃんの『まどろみポーズ』に悶絶する人が続出！

突然布団を剥がされて、顔の前で前足を交差するちくわちゃん。その姿からは「まだ起きたくないよ～」という声が聞こえてきそうです。そんな可愛い仕草を見せてくれたちくわちゃんは、見ている人をさらに笑顔にしてくれる行動を見せてくれることに。交差した前足の力を少し緩めると…ちくわちゃんはその隙間から、こちらに視線を向けてくれたのでした！

チラッと見えるちくわちゃんの真ん丸の瞳がたまりません。そのままちくわちゃんは交差していた前足をだらんと脱力。初めから終わりまで、可愛い尽くしな仕草を披露することとなったちくわちゃんなのでした。

布団の中でまどろむちくわちゃんの姿は、135万再生の反響を呼ぶことに。投稿には、「か、か、可愛いの渋滞…！」「お顔隠してて可愛い♡」「渋滞中のバスで見て癒されてます♡」と、絶賛の声がいくつも寄せられることとなりました。

