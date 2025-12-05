グラビアアイドル・いろは（19）が、12月1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】正真正銘の“初物”ぴったりニットがボリューム強調！

同誌のグラビアが正真正銘の芸能界デビュー。水着の上に白のぴったりニットを着て透けさせるというテクニカルな画像をSNSに掲載し「初めまして、いろはです このたび週刊プレイボーイさんで、グラビアデビューさせて頂くことになりました」とあいさつした。



清楚（せいそ）な雰囲気とは裏腹に、95のボリューミーなボディの持ち主。透けシャツの胸元をはだけるショットやキャミソールの肩ひもをはらりとさせるショットなどいきなり大胆姿も見せている。



いろはは2006年1月8日生まれの19歳。福岡県出身。「普段は大学で法律を学んでいます」と現役女子大生であることも明かした。「初めての撮影はとても緊張しましたが、温かいスタッフさんのおかげで楽しく挑むことができました まだまだ未熟ですが、これからゆっくり成長していく姿を見守っていただけたら嬉しいです」とメッセージを伝えた。



同号は福井梨莉華が表紙＆巻頭を担当。古田彩仁、奥村桃夏、一ノ瀬瑠菜、細谷さら、拍羽想も登場している。



（よろず～ニュース編集部）