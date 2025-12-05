女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が５日、東京・有明の東京ガーデンシアターで全国ツアー最終公演を行った。

アップテンポな冒頭の「ｈａｎａｍａｒｕ」から、会場を満員にした８０００人の「あめちゃん（ファンの愛称）」と一体に。南なつ（２４）が「今日はいっぱい声出して盛り上がっていくよー！」とあおり、本ツアーで初披露した「アイしちゃってます［ハート］」「永遠Ｔｗｉｌｉｇｈｔ」など全２２曲を熱唱した。

グループ史上最大規模となったツアーは全８都市で完売。追加公演となったこの日も、デビュー３年目で大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場を決めた勢いがさく裂した。

本編で披露したＴｉｋＴｏｋ総再生数４０億回突破の大ヒット曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」は、アンコールでもゲストの格闘家・角田信朗（６４）とともに披露。メンバーは同曲の「第６７回 輝く！日本レコード大賞」優秀作品賞受賞と紅白初出場をファンに感謝した。村川緋杏（びびあん、２６）は「こんなにこんなに大きな会場で、皆さんにいい報告ができてうれしい。２０２６年もまだまだ走り続けます」と決意表明した。

来年６月５、６日には、デビュー３周年を記念して初の日本武道館単独公演を開催することもサプライズ発表。宮野静（２３）は「たくさん愛してください」と呼びかけた。ツアータイトル「ＴＵＮＥ ＱＵＥＳＴ」の名前通り、７人の大冒険はまだ始まったばかりだ。（堀北 禎仁）

◆桐原 美月（きりはら・みづき）２００３年２月２１日、茨城県出身。２２歳。メンバーカラー・青。愛称・きりちゃん。

◆福山 梨乃（ふくやま・りの）１９９７年１２月２４日、東京都出身。２７歳。メンバーカラー・水色。愛称・りのまる。

◆南 なつ（みなみ・なつ）２００１年３月１７日、東京都出身。２４歳。メンバーカラー・オレンジ。愛称・なったん。

◆立花 琴未（たちばな・ことみ）２００２年５月２５日、福岡県出身。２３歳。メンバーカラー・赤。愛称・こっちゃん。

◆小川 奈々子（おがわ・ななこ）１９９９年１０月１日、北海道出身。２５歳。メンバーカラー・ミントグリーン。愛称・なちこ。

◆村川 緋杏（むらかわ・びびあん）１９９９年１２月３日、福岡県出身。２６歳。元ＨＫＴ４８。メンバーカラー・ピンク。愛称・びびちゃん。

◆宮野 静（みやの・しずか）２００２年５月３０日、神奈川県出身。２３歳。メンバーカラー・紫。愛称・しーちゃん。