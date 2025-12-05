日本高野連は５日、大阪市内で理事会を行い、部内での暴力事案で今夏の甲子園を途中辞退した広陵（広島）の不祥事を受け、新たな対応策を以下の通りに示した。

〈１〉不祥事件の事実確認について、被害・加害を含めた関係者間で齟齬が生じないように被害者の不祥事件報告書の素案確認と異議申立有無を不祥事件報告書様式に記載する。

〈２〉各加盟校の指導者、生徒、保護者を対象に、高校野球の歴史、日本学生野球憲章の理念、並びに不祥事件に関する規程や事件対応の流れなどを周知・啓発する。

〈３〉他競技団体が開設している通報・相談窓口について、情報収集を始める。

以上を示した上で、より適切な対応策を引き続き検討していくとした。宝馨会長は、「高校野球を応援していただいている方々をはじめ各方面にご迷惑とご心配をおかけしました。このような事態の再発防止策を着実に進めてまいります。改めて全国各校の指導者、部員のみなさんに暴力・暴言やいじめは何も生み出さないこと、一緒に切磋琢磨している仲間を思いやり、練習や試合だけでなく日々の学校生活からチームワークを大切にしていくことを強くお伝えしておきます」と話した。