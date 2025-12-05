パフォーマンスに焦点を当て、アイドルの魅力を発信する複合メディア「VDC（Vocal & Dance Collection）」は、12月26日（金）発売の『VDC Magazine 037』にて、『22/7』と『SKE48』の特集掲載を発表した。限定生写真がもらえる予約特典も要チェック！

新メンバーオーディション開催中の22/7、3rdアルバム『ABC予想』を深掘り

『22/7』が、表紙＆13ページの特集に登場。

3rdアルバム『ABC予想』について、メンバーそれぞれの新曲への印象やレコーディングでのエピソード、聴きどころをたっぷり語っている。

3期生オーディションを経て新体制を迎える“これから”への想いも必見。

現在の“ナナニジ”の熱量が伝わる特集に仕上がった。

写真の美しさに定評のあるVDCならではの、キュートなグラビアにも注目だ。

SKE48、舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』特集！

SKE48の佐藤佳穂、大村杏、青木莉樺、野村実代、中坂美祐、原優寧、倉島杏実が、表紙（佐藤佳穂 / 大村杏）＆13ページ特集に登場。

彼女たちは、2026年2月20日からスタートする舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』に出演予定。

佐藤佳穂、大村杏のロングインタビューでは、役作りへの姿勢や意気込みはもちろん、舞台にちなんで“今推しているもの”までたっぷり語ってもらった。2人の関係性が覗けるエピソードも見どころだ。

さらに、青木莉樺、野村実代、中坂美祐、原優寧、倉島杏実のQ＆Aインタビューも充実。

7名のキュートな舞台衣装グラビアも多数掲載され、舞台がより楽しみになる特集となっている。

『log you』『江籠裕奈』『スパンコールグッドタイムズ』『EGOEGG』『ArcJewel at UP-T CAFE』豪華ラインナップも掲載

今年11月にデビューした『log you』、5thシングルが話題の『江籠裕奈』、最新フルアルバムにも注目が集まる『スパンコールグッドタイムズ』、新体制で動き出した『EGOEGG』、そしてUP-T Talk×ArcJewelのコラボ企画『ArcJewel at UP-T CAFE』（花奏さくら（Jewel☆Garden）/ 小林夢叶（Gran☆Ciel）/ 梓奈ふゆこ（Ange☆Reve）/ 如月優衣（愛乙女★DOLL）/ 真田美璃（愛乙女★DOLL））のインタビューも掲載。

個性豊かなグラビアと内容盛りだくさんのインタビューが並ぶ。

VDCサイトまたはタワレコでゲット可能

定評あるグラビアと情報満載の『VDC Magazine 037』は、公式販売サイト「VDC’s Distribution」と、タワーレコード全国14店舗およびタワーレコードオンラインのみの限定販売となる。

早期購入（予約）特典

現在、VDCとタワーレコードで、それぞれ異なる絵柄の生写真7枚セット特典付きで予約受付中。（※SKE48（佐藤佳穂・大村杏）の絵柄は、VDC・タワレコ共通）

・VDC版特典：12月9日（火）23:59までの予約購入者限定

・タワレコ版特典：12月9日（火）までの予約購入者は必ず特典付き。それ以降は早期購入者特典。

スペシャルな特典を手に入れられるこの機会をお見逃しなく。

詳しくはVDCサイトをチェック！