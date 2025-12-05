Reol、ニューアルバム『美辞学』リリース記念で初サイン会を開催 最新ライブ映像「MONSTER」も公開
シンガー・ソングライターのReolが、自身初のサイン会を来年3月に東京と大阪で開催することを発表した。対象は来年1月21日リリースのニューアルバム『美辞学』購入者で、全形態に封入されるシリアルコードで応募が可能。3月7日に東京都内某所、3月29日に大阪府内某所で実施される。
【写真】初のサイン会に向けたReolからのコメント
あわせて、1stアルバム『極彩色』収録の人気曲「MONSTER」の最新ライブ映像もYouTubeにて公開。映像は、今年2月に行われたツアー『Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム』の東京・Zepp DiverCity公演で撮影されたもので、アルバム『美辞学』の初回限定盤A・Bに付属するBlu-ray／DVDにも収録される。
新作『美辞学』には、MONJOE、Shin Sakiura、ツミキ、Giga、TeddyLoid、堀江晶太、ぬゆり、KOTONOHOUSE、椎乃味醂といった多彩なサウンドプロデューサー陣が参加。nqrseを迎えた楽曲「ULTRA C」など、全11曲が収められている。
商品形態は、ライブ映像やグッズが付属する初回限定盤A・B、ファンクラブ限定の完全限定生産盤、通常盤の4種展開。店舗別予約特典として、アクリルキーホルダー（楽天）、手ぬぐい（セブンネット）、メガジャケ（Amazon）、オリジナルステッカー（応援店）も用意されている。
さらに、同作を携えた全国ツアー『Reol Oneman Live 2026 “美辞学”』も開催される。2026年3月14日の栃木公演を皮切りに、7月10日の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演まで、全国19会場を巡る予定となっている。
