SixTONES田中樹（30）が5日、都内で開催された「TikTok Awards Japan 2025」で、フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）と司会を務めた。

同アワードは、TikTokを盛り上げた多様なジャンルのクリエーターを表彰するイベント。プレゼンターも務めた田中は、普段からTikTokを楽しむことが多いといい「受賞された皆さんの動画をほぼ見たことがあったので、『あの人が取って欲しいな』とか複雑な気持ちではありましたが、とても楽しめました」と充実した時間を振り返った。

エンディングでは、「何が好き？」と問いかけるフレーズでおなじみ、声優ユニット・AiScReamのヒット曲「愛ハートスクリ〜ム！」をアーティスト陣が特別パフォーマンス。黒澤ルビィ役の降幡愛や上原歩夢役の大西亜玖璃、超ハートときめき宣伝部らが「何が好き？」のフレーズをつなげていった。超ハートときめき宣伝部の吉川ひよりから「田中樹さ〜ん？」と大トリで振られると、不意を突かれた田中は「え？！」とあたふた。慌てつつも、「そういうプライベートな質問には答えられません」とアウトローの回答で会場の笑いを誘っていた。