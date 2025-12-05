news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「専門学校の送迎バス横転、20人ケガ」についてお伝えします。

貝原祐介記者

「バスが徐々に道路に寄せられています。前方の左側のタイヤには激しく泥などが巻き込まれています」

横転した状態から引き上げられるバス。5日午前、埼玉県吉見町でバスの横転事故が発生しました。

現場は見通しのよい片側1車線の道路。横転したのは、自動車整備士を養成する専門学校の送迎バスです。

貝原祐介記者

「道路には警察の検証跡が残っていて、そのまま落ちたのでしょうか、道路から土手の下にラインが続いています」

川越駅から専門学校へ出発したというバス。その道中、何らかの理由で横転したとみられます。

この事故で、バスに乗っていた50人のうち、20人が病院に搬送されました。

事故現場を目撃した人

「バスに乗っていた人が降りて人が固まっていて。たまげてキョトンとしている様子」

「まっすぐな道なのになんで倒れたんだろう」

バスを運転していたのは、学校から運転業務を委託された会社の77歳の運転手だということです。

（12月5日放送『news every.』より）