板垣李光人、中学時代にあの大御所俳優からもらった言葉が自信に「胸の中にしまってあります」

12月5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に、板垣李光人が出演。NHK大河ドラマ『花燃ゆ』で共演した北大路欣也とのエピソードを明かした。

板垣は、北大路について、「一対一の芝居をさせていただいて」「その当時、僕は中1とか中2ぐらいだったんですけど、圧倒的なオーラと、そして芝居の圧とっていうのに圧倒されてた」と切り出した。

続けて、「でも、ご本人はすごく優しくて温かい方でいらして。僕が撮影が全て終わった時に北大路欣也さんから『君は大丈夫だから』っていうふうに声をかけていただいて」と振り返った。

さらに、「それはすごく嬉しくて。こんな方からそうやって“大丈夫だ”というふうに言っていただけるって、すごくその当時も自信になりましたし、今でもあの経験っていうのは、忘れずに自分の胸の中にしまってあります」と語った。

また、その後はまだ共演がないといい、「いつかご一緒して、その当時のことを、まぁ覚えてらっしゃるかもちろんわからないんですけど、自分の中でそうやってすごく大切な思い出だっていうことを、また改めてお伝えできたらいいなと思います」と話していた。