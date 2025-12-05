吉本興業の美容番長として、美の知識を発信し続けるお笑い芸人・シルクさん。あるとき「セクシーなキャラで番組に出てみないか？」と声をかけられたことをきっかけに、新しいキャラクターへの扉が開きました。

「姉さん、絶対おもしろいですよ！」

愛犬のルチアちゃんと写るシルクさん

── シルクさんは漫才コンビ「非常階段」として活動していた最中、相方のミヤコさんが他界しました。そのショックから顔面麻痺を発症し、体調を整えようとフェイスエクササイズなどの美容法を取り入れたことが、後に“美容番長”と呼ばれるきっかけとなりました。美容番長として一人で活動するようになってからは、どのような転機がありましたか？

シルクさん：ピンになってから大きな転機になったのは、『あらびき団』（TBSテレビ）への出演ですね。MCを務めていた藤井くんが「姉さん、セクシーキャラで出たら絶対おもしろいですよ！」と言ってくれたんです。「わかった！やってみる」と、軽いノリで出演しました（笑）。

ちょうどショーパブを経営している知り合いがいて、そこで実際にダンサーの女の子たちが着ている豪華な衣装を借りました。結果、おもしろいと大きな反響をいただきました。

── その後、活動に大きな変化はありましたか？

シルクさん：当時は美容家としての活動に力を入れていたのですが、心のどこかで「芸人としてもまだがんばりたい」という気持ちが残っていたことを思い出しました。そこから、セクシーな衣装でテレビに出る機会が増えるようになりました。

それを転機に、美容に関するスタンスも変わりました。それまではあくまでも「美容家」として活動していたんです。でも、自分だからこそできる美容活動があるのではと考えるようになりました。「ちょっと笑える人」が美容を伝えるのもおもしろいと思うようになったんです。

── お笑い×美容は、たしかにシルクさんにしかできない活動ですよね。

シルクさん：笑える人が美容を楽しく伝えるというのが、自分の強みだと思ったんです。そうしたら、自分の軸ができて活動がブレなくなりました。おもしろく楽しく美容を伝えていこうという思いです。

美容については「やせていればいい」「若ければいい」という考え方ではありません。何より健康で、楽しく生きることが大事だと思っています。シワだって、自然にできたものはチャーミング。なんでも医療に頼って隠すのではなく、健康的な“味のあるシワ”はむしろ大歓迎です。

年齢に抗いながらも、自然の流れは笑って受け入れ

── なるほど。

シルクさん：でも、何もケアしないでできるシワには抗いたいですよ。努力でどうにかなる部分にはしっかり向き合いたい。そういう意味で、「無理のない範囲で年齢には抗いながら、でも自然の流れは笑って受け入れる」という気持ちでいます。もちろん、どれだけがんばっても年は取りますからね。そこは受け入れるしかないですし、笑って受け入れていきます。

── シルクさんは年齢を公表していませんが、理由などあるのでしょうか。

シルクさん：私が年齢を出さないのは、いくよ・くるよ師匠の言葉にすごく感銘を受けたからなんです。おふたりが「女芸人の年齢は顔と態度で他人が判断するもの」とおっしゃっていて、実際、おふたりも年齢を公開していませんでした。だから私も「他人が勝手に判断してくれればそれでいい」と思って公表していません。

でも、いくよ・くるよ師匠はニュースで紹介されるときに、享年〇歳と出ています。だから、私は今からマネージャーに口酸っぱく「享年も出さないでね」と言っています。今のうちから念押しをしておきます。出さないでくださいね（笑）。

どん底でも自分だけが不幸だと思わなかった

── 大学卒業後に英語の先生になるのが決まっていたなかで、漫才コンビ「非常階段」で活動されて、37歳のとき相方のミヤコさんが他界されました。以降、ピン芸人で活動をされたりと波乱万丈の人生だったと思います。

シルクさん：自分でも結構、波乱万丈な人生だったなと思います。でも、大変なときには必ず助けてくれる人が現れてくれました。つらいときにどん底まで落ちきったことも、今となってはよかったと思っています。これ以上、悩めないなと思うところまで落ちたことで、あとは這い上がるしかないと気づきました。

どんなにつらかったときでも、うっすらとでも希望の光を探していたように思います。あきらめたらだめだなと、少しでも思えたことで何度も立ち上がってこられたと思います。

── 大変な時期をどう乗り越えてきたのでしょうか。

シルクさん：そうですね…。どん底に落ちても、他人を恨んだり、自分だけが不幸だと決めつけたりしないようしていました。「今は悲しいけれど、きっとなんとかなる」と信じることで、手を差し伸べてくれる誰かが現れてくれるんです。自分ひとりではどうにもならないことも、周りの方が助けてくれる。だからこそ、投げやりにならないで、希望を失わない気持ちをもつことが大切だと思っています。

── 新しい書籍を出されるなど、ますます活躍されていますね。

シルクさん：今の目標は、健康や美容の相談を受けたときに、その人のライフスタイルを踏まえて、栄養面・運動面・メンタル面まで的確にアドバイスできるようになることです。そのためにも、知識をどんどん蓄えていきたいですね。将来的には、自分の年齢のステージが変わるごとに本を出していきたいと思っています。世代ごとに、私が培ってきた健康法やおすすめの美容法を伝えたいです。女性は年代によって必要なことがまったく変わりますから、それぞれに合った情報を届けられたらと思います。

愛犬のルチアちゃんと束の間のひととき

── 美しく歳を重ねる秘訣などはありますか？

シルクさん：ダイエットの話題はいつの時代も多くの人の関心を集めますが、やはり、やせているだけではダメですね。未来の自分の体は、どんな栄養を摂っているかで決まります。だから「やせなきゃ」という考えにとらわれすぎないことが大切です。無理に急激にやせても、栄養がたりなくなり、体調や精神面にひずみが出てしまいます。歳を重ねるほど、健康な体で美しくなることが大事です。

そして運動こそ大切です。「運を動かす」と書いて運動。もちろん、年齢とともに体のたるみは出ますが努力できる範囲で受け入れる。美しい体は心も満たしてくれます。これからも年齢を楽しみながら、無理なくできるケアは取り入れつつ、知見を人に還元していきたいと思います。

美しく、健康に、笑顔で歳を重ねる。さまざまな経験を経て、みずから道を切り開いてきたシルクさんだからこそ、その言葉にはたくさんのメッセージが込められていました。

取材・文／大夏えい 写真提供／シルク