ロシアのプーチン大統領は３日、ロシアへの割譲を求めているウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）について、ウクライナ軍が撤退しない限り、武力で全域を制圧する考えを示した。

米国主導の和平協議が続く中、侵略を続ける構えを強調したものだ。

露大統領府が４日、インドメディアによるインタビューを公表した。プーチン氏は「我々が軍事的手段でこれらの領土を解放するか、ウクライナ軍が撤退するかのどちらかだ」と語った。

英ＢＢＣによると、露軍はドンバスの約８５％を掌握している。ウクライナは領土割譲を拒否している。

プーチン氏は、１１月に報じられた２８項目の和平案について、現在は２７項目で、四つのパートに分けて議論を進めようとしていることも明らかにした。米紙ニューヨーク・タイムズは３日、平時におけるウクライナ軍の規模など同国の主権に関わる問題▽領土▽経済協力▽欧州の安全保障――が議論されていると報じた。

プーチン氏は、２８項目に含まれていたロシアの主要８か国（Ｇ８）への復帰を望まない意向も示した。