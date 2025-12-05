°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¡¼«Ì±¤È¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ò¹ñ²ñÄó½Ð¤Ë¡ÖÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤»þ´ü¤¬Íè¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¼«Ì±ÅÞ¤È½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Î´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ò¶¦Æ±¤Ç¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¸½¹ÔÄê¿ô£´£¶£µµÄÀÊ¤Î£±³ä¤òÌÜÉ¸¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£´£µµÄÀÊºï¸º¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Êºï¸ºÊýË¡¤Ï»Ü¹Ô¤«¤é£±Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¡£º£¸å¡¢½°µÄ±¡µÄÄ¹¤Î¤â¤È¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñÇÉ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢£±Ç¯°ÊÆâ¤ËË¡À©¾å¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ò²þÀµ¤·¤Æ¾®Áªµó¶è¤Ç£²£µµÄÀÊ¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç£²£°µÄÀÊ¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ£´£µµÄÀÊ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï£Ø¤Ç¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¡¡¼«°Ý¤¬¹ñ²ñÄó½Ð¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡ÖµÄ°÷Äê¿ô£´£µºï¸ºË¡°Æ¤òÄó½Ð¡£ÌîÅÄÁíÍý¤È°ÂÇÜÁíºÛ¤¬ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¹ñÌ±¤ËÌóÂ«¤·¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤â£´£µ¡£Ì±¼çÅÞ¤Ï¸øÌó¤ÇÈæÎã£¸£°ºï¸º¤òÌóÂ«¡£ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤»þ´ü¤¬Íè¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬Ã£¤Î¤³¤È¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¹ñ¤ÎËÜ¼ÁÅª²þ³×¤Ø¡£²þ³×¤Ø¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
