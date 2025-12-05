¡ÚÆÃ½¸¡ÛÌîÂô²¹ÀôÂ¼①¥¹¥ー¥·ー¥º¥óÅþÍè¡ª¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì½àÈ÷¿Ê¤à¡¡¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¸©Æâ¤Ç¤âÂ³¡¹¤È¥¹¥ー¾ì¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼¹â°æ·´ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ー¾ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÈ÷¤¨¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®½£¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Îµ¨Àá¡ª
¥¹¥ー¾ì¤ÎµÒ¡Ö¥Õー¡ª¡×¡Ö¥¤¥¨ー¥¤¡×
11·î29Æü¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¥ªー¥×¥ó¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿ÌîÂô²¹Àô¥¹¥ー¾ì¡£
¿·³ã¤«¤é
¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¤â¤Áー¡ª¥µ¥¤¥³ー¡ª¡×¡Ö¤¿¤Ö¤óËè½µÍè¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¥¹¥¤¥¹¤«¤é
¡ÖHi¡ªNAGANO¡ª¡×
¡Ö¤³¤Î¥¹¥ー¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï7²óÌÜ¤Ç¤¹¡£1700¥³ー¥¹¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¿©»ö¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¿Í¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é
¡ÖÅß¤Î´Ö¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é³ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÍè¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¼¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
µîÇ¯¡¢³«¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸©Æâ¤Ç¤âÏ·ÊÞ¤ÎÌîÂô²¹Àô¥¹¥ー¾ì¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï40Ëü5Àé¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤ª¤è¤½10¥Ñー¥»¥ó¥ÈÁý²Ã¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡¢6¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë40Ëü¿ÍÂæ¤ò²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹¥Ä´¤ò»Ù¤¨¤ë°ì¤Ä¤¬³°¹ñ¿ÍÍøÍÑ¼Ô¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ç¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ç°ìÃ¶¤Ï¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îºò¥·ー¥º¥ó¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¿å½à¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÃÏ¸µ¤Î²¹Àô³¹¤Ë¤â¡Ä
12·î1Æü¡¢²¹Àô³¹¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î²Û»ÒÎà¤òÇ¼ÉÊ¤¹¤ë¶È¼Ô¤Î»Ñ¤¬¡£
µû¤ä¤¹¾¦Å¹ ²ÏÌî¹°»Ò¤µ¤ó
¡ÖÅßÍÑ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³°¹ñ¿ÍµÒÍÑ¤Î¤ª²Û»Ò¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£µîÇ¯¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×
²¹Àô³¹¤ÇÌîºÚ¤äµû¡¢²Ã¹©ÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤ò°·¤¦¤³¤Á¤é¤Î¾¦Å¹¡£
Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¹´üÂÚºßÃæ¤Î³°¹ñ¿ÍµÒ¤¬Â¿¤¯ÍèÅ¹¤·¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Î¤Û¤«¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Ë¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¥Ï¥à¤ä¥Ùー¥³¥ó¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÆþ¤ì¤Î²ó¿ô¤ò²Æ¾ì¤ÎÇÜ¤Ë¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡Ä
µû¤ä¤¹¾¦Å¹
¡Ö²Æ¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤Ï¡£¾Ð¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤éÅß¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â»Å»ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤éÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×
¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤µ¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤â¡Ä¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î±ã²ñÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î³°¹ñ¿Í¡ª¡©Èà¤é¤Ï°ìÂÎ¡ª¡©
¢£VTR②¤Ø¢£