¡ÚÆÃ½¸¡ÛÌîÂô²¹ÀôÂ¼②¥¹¥ー¥·ー¥º¥óÅþÍè¡ª½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë15¤«¹ñ¤«¤é60¿Í¤¬½¸·ë¡ª¥·ー¥º¥óÄ¾Á°¡¡¼õ¤±Æþ¤ì½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·¤ÎÂ¼¤Ïº£¡Ä¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡¡¡
º£·î1Æü¡¢ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î³°¹ñ¿Í¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤é¤Ï¡¢Åß¤Î´Ö¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥ÇーÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÂô¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¡¥Ôー¥¿ー¡¦¥À¥°¥é¥¹¼ÒÄ¹
¡ÖÂ¼¤òÊâ¤¯¤Èµ¤¤Å¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤¬´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ°§»¢¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¥Ôー¥¯¤È¤Ê¤ë1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»ÜÀß¤ÇÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ôー¥¿ー¡¦¥À¥°¥é¥¹¼ÒÄ¹
¡ÖÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÍ½Ìó¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ôー¥¯¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¹¤È¡¢ÂçÂÎ¤ªËß¤³¤í¤Ç¤âËþ¼¼¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª¤È¤È¤·1Ç¯´Ö¤Ë¡¢Â¼Æâ¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Ï¤Î¤Ù¤ª¤è¤½10Ëü¿Í¡¢¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç4ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¤Ë¤è¤ë¤È¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬12·î¤«¤é3·î¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Åß¾ì¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï15¤«¹ñ¤«¤é60¿Í¤òÅß¸ÂÄê¤ÇºÎÍÑ¡£¥Ôー¥¿ー¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë³Æ»ÜÀß¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤äÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîÂô¥Ó¥åー¥Û¥Æ¥ëÅèÅÄ²°¡¡ÃÝÆâ¾ëÂÀÏº»ÙÇÛ¿Í
¡Ö¤É¤¦¤¾¤ªÆþ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤¬³¤³°¤ÎÊý¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£Ã»¤¯¤Æ¤â3Çñ¡¢Ä¹¤¤¤È10Æü2½µ´Ö¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¸µ¡¹¤Ï¹¾¸ÍËö´ü¤«¤éÂ³¤¯²¹Àô½É¤À¤Ã¤¿ÅèÅÄ²°¡£º£¤Ï¡¢¥Ôー¥¿ー¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¤¥ó¤ÎÍÎ¼¼¤À¤Ã¤¿Éô²°¤Ë¤ÏÄ¹¤¯ÂÚºß¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥·¥ã¥ïー¤òÀßÃÖ¡£¤¢¤¨¤ÆÏÂÉ÷¤Ë¤·¤¿ÆâÁõ¤äÍá°á¤â¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½Õ¤Þ¤ÇÂÚºß¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯Æ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤Ï¸ä³Ú¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤â¡Ä¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é
¡ÖÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é
¡Ö´¨¤¤Ãæ¤Ç²¹Àô¤ËÆþ¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¥·ー¥º¥óÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é²Æ¤âÆ¯¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ôー¥¿ー¡¦¥À¥°¥é¥¹¼ÒÄ¹
¡Ö¥Áー¥à¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤·¡É¤Î½çÄ´¤Ê¥·ー¥º¥ó¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤éËÜÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤¬¿Ê¤àÌîÂô²¹ÀôÂ¼¡£
ÌîÂô²¹Àô¥¹¥ー¾ì¡¡ÊÒ¶Í´´Íº¼ÒÄ¹
¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÌîÂô²¹Àô¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡£¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¡£ ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹¥Ä´¤¬Â³¤¯¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¤½¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£