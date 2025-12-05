『ラブ・アクチュアリー』4Kデジタルリマスター版、12月24・25日の2日間限定上映 入プレも実施
クリスマス映画の金字塔として世界中で愛され続ける『ラブ・アクチュアリー』（2003年）が、4Kデジタルリマスター版としてクリスマス限定でスクリーンに帰ってくる。12月24日、25日の2日間限定で、ヒューマントラストシネマ有楽町、YEBISU GARDEN CINEMA、kino cinema新宿ほかにて上映される。
【動画】『ラブ・アクチュアリー』4Kデジタルリマスター版予告編
『アバウト・タイム 〜愛おしい時間について〜』（2013年）のリチャード・カーティス監督が手がけた本作は、クリスマスまでの数週間を舞台に、片思い、秘めた恋、一途な想い、夫婦の葛藤、運命的な出会いなど、9つの“愛の物語”を紡ぎ出すラブストーリー。公開から20年以上が経った今もなお、クリスマス映画の定番として高い人気を誇る。
出演は英国を代表する豪華キャストが勢ぞろい。ヒュー・グラントが恋する英国首相を、リーアム・ニーソンが息子を応援する愛すべき父親を、コリン・ファースが言葉の通じない相手に恋する小説家を、アラン・リックマンとエマ・トンプソンが長年連れ添った夫婦を、キーラ・ナイトレイが新婚の妻を演じるほか、ビル・ナイ、ローラ・リニー、マーティン・フリーマン、ローワン・アトキンソンらが名演を見せる。
音楽は、マライア・キャリーをはじめ、ビートルズ、ベイ・シティ・ローラーズ、マルーン5、ノラ・ジョーンズらの不朽の名曲が彩りを添える。
今回の上映決定に合わせて、2025年版として新たにポスタービジュアルが制作された。さらに、冬のロンドンを舞台に19人の登場人物それぞれが“愛のカタチ”を見つけていく名シーンを集めた特別予告編も解禁。
劇中の印象的なせりふ――「君は最高」「私がクリスマスに欲しいのはあなたよ」「クリスマスは愛する人と過ごす」「本当の愛は永遠なのよ」「愛はどこにでもある」などが続き、マライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス（All I Want For Christmas Is You）」が気分を一気にクリスマスへと誘う。
さらに、来場者特典として、作中でマークがジュリエットに贈るメッセージのひとつ「JUST BECAUSE IT'S CHRISTMAS（クリスマスだから聞き流してほしい）」をあしらった特製メッセージカードの配布が決定。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
■作品概要
クリスマスが近づく冬のロンドン。秘書ナタリーに恋をした英国首相デビッド、義理の息子との関係に悩む父親ダニエル、親友の妻ジュリエットに密かな想いを抱くマーク、言葉が通じないポルトガル人のメイドにひかれる作家ジェイミー、夫の浮気に気付きながらも日常を守ろうとするカレン、新曲で再起を狙う元ロックスターのビリー──。聖なる夜に起きるさまざまな奇跡を通して、人々の“愛”が優しく交錯していく。
片思い、秘めた愛、恋の喪失、一途な想い、不貞への淡い期待、壁を乗り越える愛、そして偶然にして運命の出会い…19人の登場人物たちが繰り広げるドラマの中に、きっと”あなたの愛の物語”が見つかるはず。
