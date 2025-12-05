AKB48、20周年記念コンサート第1弾 高橋みなみら現役メンバーより多い総勢77人のOGが出演【ゲスト一覧＆セットリストあり】
AKB48は5日、東京・日本武道館で結成20周年を記念したコンサート『「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part1』を開催した。
【ライブ写真多数】豪華すぎ！篠田麻里子・島崎遥香ら豪華OGが登場
本公演は、豪華OGも多数出演する20周年記念コンサート第1弾。初代総監督で、20周年応援総団長の高橋みなみをはじめ、篠田麻里子・村山彩希・岡田奈々・小嶋真子・西野未姫、松井珠理奈・渋谷凪咲・山本彩・渡辺美優紀・元チーム8メンバーら77人のOGが集結。サプライズゲストとして、島崎遥香、本田仁美が登場した。
ライブは1曲目から篠田センターの「上からマリコ」で始まり、2曲目に島崎センターの「永遠プレッシャー」、3曲目には松井センターの「パレオはエメラルド」、4曲目には山本・渡辺・渋谷・市川美織が登場し「ナギイチ」を披露。5曲目には高橋が現れ、これまで出演したOGらも一緒に「少女たちよ」をパフォーマンスした。その後も懐かしい名曲たちを連発し、まったく熱が冷めることなく最後までライブが続いた。
終盤のMCでは、高橋が「すごく多くの仲間がAKBの歴史を紡いでくれたんだなと。やっぱり仲間っていいなってすごく感じました」と20周年への思いを語る。
そして、アンコールでは高橋が「卒業生が集まれたのもここまでつないでくれた歴史があるからだと思います。現役のみんなありがとう！」と現役メンバーに感謝を伝え、「青空のそばにいて」できょうの公演を締めくくった。
4日は投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスする「リクエストアワー」公演を開催。7日には日本・アジア5都市をめぐった「20周年ツアー」千秋楽、5日〜7日には3公演で60人以上のOGが登場する「20周年記念コンサート」を行う。
AKB48は、2005年12月8日に東京・秋葉原の専用劇場、AKB48劇場で活動を開始し、今月8日に20周年を迎える。日本のアイドル界に革命を起こし、オリコンランキングでも数々の記録を打ち立ててきた。今年は6年ぶり13回目の『紅白歌合戦』出場も決定。現役メンバーと共に、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃らOG8人も集結し、スペシャルヒットメドレーを披露することが発表されている。
【ゲスト 77人】
高橋みなみ・篠田麻里子・前田亜美・島崎遥香・阿部マリア・市川美織・入山杏奈・加藤玲奈・村山彩希・岡田奈々・小嶋真子・西野未姫・大和田南那・谷口めぐ・川本紗矢・松井珠理奈・北川綾巴・山本 彩・渡辺美優紀・渋谷凪咲・朝長美桜・田中美久・矢吹奈子・黒須遥香(KLP48)・山根涼羽(KLP48)
初代チーム8（32人）
谷川 聖・佐藤 朱・岡部 麟・本田仁美・清水麻璃亜・吉川七瀬・小田えりな・佐藤 栞・左伴彩佳・横道侑里・服部有菜・山本亜依・長 久玲奈・太田奈緒・山田菜々美・山本瑠香・大西桃香・濱 咲友菜・中野郁海・人見古都音・谷 優里・濱松里緒菜・行天優莉奈(KLP48)・高岡 薫・廣瀬なつき・吉田華恋・福地礼奈・岩崎萌花（※崎＝たつさき）・吉野未優・谷口もか・下青木香鈴・宮里莉羅
チーム8（20人）※初代以降
歌田初夏・野田陽菜乃・平野ひかる・高橋彩香・奥本陽菜・奥原妃奈子・春本ゆき・山田杏華・川原美咲・藤園 麗・御供茉白・蒲地志奈・塩原香凜・鈴木優香・松村美紅・上見天乃・尾上美月・布谷梨琉・井上美優・長谷川百々花
※島崎遥香・本田仁美はサプライズ出演
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」20周年記念コンサート Part1
セットリスト
M00. overture ※旧overture
M01. 上からマリコ
M02. 永遠プレッシャー
M03. パレオはエメラルド
M04. ナギイチ
M05. 少女たちよ
M06. 向日葵
M07. エンドロール
M08. 下衆な夢
M09. わるきー
M10. 君だけに Chu ! Chu ! Chu !
M11. カフカとでんでんむ Chu !
M12. 抱きつこうか？
M13. 永遠より続くように
M14. ４７の素敵な街へ
M15. 制服の羽根
M16. まさかの Confession
M17. 久しぶりのリップグロス
M18. 恋 詰んじゃった
M19. Seventeen
M20. 君と虹と太陽と
M21. 根も葉も Rumor
M22. 緞帳を上げてくれ！
M23. どうしても君が好きだ
M24. 大声ダイヤモンド
M25. 10年桜
M26. 365日の紙飛行機
M27. 僕の太陽
アンコール
EN01. Oh my pumpkin!
EN02. ひこうき雲
EN03. 青空のそばにいて
■「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」全6公演一覧
12月4日夜公演「リクエストアワーセットリストベスト20」
12月5日夜公演「20 周年記念コンサート Part1」
12月6日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part1」
12月6日夜公演「20 周年記念コンサート Part2」
12月7日昼公演「PARTY が始まるよ ツアーファイナル Part2」
12月7日夜公演「20 周年記念コンサート Part3」
