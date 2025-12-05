ロージーローザの人気ツールがピンクに♡新作ピンクメイクツール登場

人気メイクツールブランド・ロージーローザから、心が華やぐピンクカラーの限定アイテムが登場します。今回は、ブランドを代表する3つの既存アイテムが、桜のようにやわらかなピンクに衣替え。色違いで揃えることで用途別に使い分けができ、新年に気分を一新したい人にもぴったりです。可愛らしさの中に上品さも感じられる特別仕様は、毎日のメイク時間をより楽しくしてくれそう。ギフトにも喜ばれるピンクカラーで、冬のメイク準備を始めてみませんか♡

ふんわり桜色のマルチファンデブラシ

価格：792円(税込)



「ロージーローザ マルチファンデブラシ PK」は、全ファンデーションに対応するベストセラーツール。リキッド、クリーム、クッション、パウダーすべてに使える万能ブラシです。

オーバル型でフラットな穂先は、小鼻周りや目元にもフィットしやすく、毛穴を埋めるように均一に塗布できるのが特長。

今回の新色PKは、淡いピンクのブラシ毛、グレイッシュピンクの持ち手、ツヤのあるピンクの口金の3つのパーツが華やかに調和し、大人可愛い雰囲気に仕上がっています。

ショートハンドルで扱いやすく、穂先を守るソフトカバー付きなのも嬉しいポイント。

発売日：2025年12月15日(月)

販売店舗：全国のバラエティショップ・ドラッグストア・量販店（一部店舗を除く）

※11月中旬よりLOFT・公式オンラインストアで先行発売中。

全パウダー対応の人気ブラシもピンクに

価格：1,210円(税込)



「あらゆるパウダーに使える」ことで人気の、ロージーローザ パウダーファンブラシのPKカラーが新登場。

フェイスパウダー、チーク、ハイライト、シェーディングまで幅広く使え、1本でメイクが完結する頼れるアイテムです。

ブランド独自の「ファン(うちわ)型」が骨格に沿いやすく、たっぷりの毛量が肌にふんわりフィット。毛先の極細加工により、やさしい肌当たりとなめらかな仕上がりを叶えます。

フィニッシングにも使える万能ブラシは、メイク初心者さんにもおすすめ。穂先を守るソフトカバー付きで持ち運びにも便利です。

発売日：2025年12月15日(月)

販売店舗：ドラッグストア・量販店・バラエティショップ・EC（一部店舗を除く）

※11月中旬より@cosme・PLAZA・公式オンラインストアで先行発売中。

ビロードタッチパフも桜色に華やぐ

価格：550円(税込)



ロージーローザ ビロードタッチパフ 2P PKは、毛足の長いビロード織生地で作られたルースパウダー専用パフ。

パウダーを揉み込むようになじませると、ムラになりにくくふわっと均一に仕上がります。2021年発売以来、粉含みに優れたベストセラーとして人気のアイテムです。

今回のPKカラーは、桜の花を思わせるやわらかなピンクに染めたビロード生地と、上品なコーラルピンクのリボンがアクセント。

優雅な光沢とふわふわの感触が、毎日のメイクを心地よくサポートしてくれます。2個入りなのも嬉しいポイント。

発売日：2025年12月6日(土)

販売店舗：ドラッグストア・量販店・バラエティショップ・EC（一部店舗を除く）

※店舗により発売日が前後することがあります。

新年のメイクを華やかに彩る限定ピンク♡

ロージーローザの人気メイクツール3品が、華やかなピンクの新色で登場し、日々のメイク時間をより楽しく彩ってくれます。

用途に合わせて使い分けたり、色違いで揃えて統一感を持たせたりと、メイクの幅も広がるはず。やさしい色合いのピンクは自分用にもギフトにもぴったり。

これから迎える新しい季節に、気分が上がるメイクツールを取り入れてみてはいかがでしょうか♪