面倒見がいいと思う「嵐のメンバー」ランキング！ 2位「櫻井翔」を抑えた1位は？【2025年最新】
メンバーに対する気遣いやフォロー、共演者やスタッフへの接し方など、人との関わりの中に面倒見の良さは垣間見えるもの。そんな人柄に惹かれるファンも多いようです。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「面倒見がいいと思う嵐のメンバー」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、櫻井翔さんです。歌手や俳優以外に、『news zero』のキャスターや総合司会を17回務める『ベストアーティスト』（ともに日本テレビ系）など、数多くの番組で司会として活躍。聞き上手で安定感のある進行に定評があります。
後輩からも慕われており、上田竜也さんやNEWSの増田貴久さんらは「アニキ会」と呼ばれる櫻井さんをリスペクトするグループを結成するほど。後輩のためにライブにサプライズ登場するなど、先輩力を発揮したエピソードも豊富です。
回答者からは「MC等担当されていて、誰にでも配慮される姿勢から」（50代女性／愛知県）、「みんなのお兄ちゃんって感じがする」（20代女性／滋賀県）、「メンバーにもスタッフにも優しくて、いつも周りを気にかけている印象があるから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、相葉雅紀さんです。『嗚呼!!みんなの動物園』（日本テレビ系）や『相葉マナブ』（テレビ朝日系）の司会を務め、ボランティアで保護犬のトリミングも行っています。癒し系キャラクターで好感度も高く、動物や自然と触れ合う姿が印象的です。
抜群の好感度からCM出演も多く、「令和タレントCM起用社数ランキング」も上位常連。現在は「マイナビ」や「セブン-イレブン・ジャパン」など、有名企業の顔として活躍しています。
回答コメントでは「ペットの保護活動をしたり困っている人を放っておけないイメージがあるので」（40代女性／北海道）、「動物と触れ合う姿を見ていて、そうなんだなぁと」（40代男性／北海道）、「グループ内で常に仲間のことを気遣い、和やかな雰囲気を作り出していることが多いから」（30代男性／富山県）などの声が集まりました。
