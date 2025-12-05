好き&行ってみたい「静岡県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「開運富士 毘沙門天（妙法寺）」、1位は？ 【2025年調査】
晩秋の冷たい空気に包まれ、街が少しずつ年末の表情を帯び始めました。寺社仏閣の落ち着いた佇まいや、紅葉が名残を見せる境内の景色は、そんな時期にひとときの安らぎを与えてくれます。今回は、訪れてみたくなる魅力あふれる寺社仏閣に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜22日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、寺社仏閣に関するアンケートを実施しました。その中から、「静岡県の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
2位：開運富士 毘沙門天（妙法寺）／54票2位は、「開運富士 毘沙門天（妙法寺）」でした。富士市に位置する日蓮宗のお寺で、正式名称は「毘沙門天 妙法寺」です。ここは、厄除けと開運の神様として広く信仰を集めています。特に、旧暦の正月頃に開催される「だるま市」は、東海地方を代表するお祭りとして知られていて、一度は行ってみたいイベントとしてよく挙げられています。境内からは、富士山の雄大な姿を望むことができる最高のロケーション。美しい景観と、ご利益を求めて、たくさんの参拝者が訪れる人気のパワースポットです。
回答者からは「神さま龍神さま自然の気を強く感じられそうだから」（50代女性／奈良県）、「雰囲気が好きなため一度は行ってみたいからです」（40代男性／東京都）、「毘沙門天がかっこいい」（40代男性／東京都）、「景色がいいから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：久能山東照宮／56票1位に輝いたのは、「久能山東照宮」でした。静岡市にある、徳川家康公をまつる最初の東照宮です。家康公の遺言によって建立された、歴史的にも本当に重要な場所で、本殿や石の間、拝殿などが国宝に指定されています。豪華絢爛（けんらん）な権現造の建築様式が特徴で、漆塗りと極彩色が施された社殿は、江戸初期の代表的な建造物として国宝に指定されています。江戸時代の技巧の極みを間近で見ることができる、感動的なスポットです。
