社会各界がマンション大火災の被災住民の支援を継続―香港

香港特別行政区では11月26日午後、新界（しんかい）大埔（だいほ）屋村（おくそん）宏福苑（こうふくえん）の多くの住宅棟を巻き込む5級火災が突然発生し、大量の死傷者が出ました。中国本土や香港特別行政区の社会各界は火災発生を受けて迅速に行動し、現金寄付、物資支援、緊急サービスなどさまざまな方式を通じて、被災住民の生活ニーズを全力で保障し、災害からの再建を支援しています。

「大埔宏福苑援助基金」には12月4日までに社会各界から累計28億香港ドル（約560億円）の寄付金が寄せられました。政府が投入した3億香港ドル（約60億円）と合わせると、基金総額は31億香港ドル（約620億円）に達し、今後の援助と再建活動に強力な支援が提供されました。

香港特別行政区政府社会福祉署の杜永恒（と・えいこう）署長は4日夜に受けた取材に対して、「特別行政区政府が大埔火災の影響を受けた住民のために打ち出した『1世帯にボランティア一人がサービス』のメカニズムが全面展開されている」と説明しました。12月4日現在、1700世帯以上の住民が香港特別行政区政府社会福祉署に支援対象として登録しています。今後は一人のソーシャルワーカーが被災した1世帯を担当し、さらに2〜3人の公務員が専門チームを組んで被災住民に対して感情面でのサポートや心理カウンセリング、高齢者や障害者の一時預かりサービス、福祉関連の申請の手助けなど各種の支援を提供します。杜永恒署長は、「このサービスは被災住民が必要とする限り続けられる。期限は設けない」と強調しました。（提供/CRI）