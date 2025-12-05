『桃太郎電鉄』一番くじが登場！ 汽車にボンビーを乗せた「貯金箱」などユニークなグッズが勢ぞろい
大人気定番すごろくゲーム『桃太郎電鉄』を題材にした「一番くじ 桃太郎電鉄 目指せ億万長者への道！」が、12月6日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】迫力満点！ 約100cmの「悪夢のキングボンビーブランケット」も
■全7等級＋ラストワン賞を用意
今回発売される「一番くじ 桃太郎電鉄 目指せ億万長者への道！」は、ユニークな『桃太郎電鉄』グッズがそろう、全7等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には、『桃鉄』内で登場するプレーヤーの汽車を再現した貯金箱にかわいいボンビーを乗せた「目指せ億万長者！ 貯金箱」を用意。500円玉硬貨が100枚まで貯金可能なたっぷりサイズとなっている。
また、大迫力のキングボンビーをデザインしたB賞「悪夢のキングボンビーブランケット」や、ナイスカード駅をモチーフにしたC賞「ナイスカード駅ラグマット」など、バラエティ豊かなグッズが並ぶ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には対戦相手の足止めアイテムを再現した「うんちがぷよよんぬいぐるみ」が提供されるほか、A賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
