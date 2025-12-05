°ÛÎã¤ÎÂçÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤¿À¾Éð¡ÄÄê°ÌÃÖÁè¤¤·ã²½É¬»ê¤ÎÃæ¤Çº£µ¨¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÂìß·²Æ±û¤¬¸«¿ø¤¨¤ëÍèµ¨¡Ö¤É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¡×
¡¡À¾Éð¤ÎÂìß·²Æ±ûÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬5Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢2100ËüÁý¤Î3200Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï125»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢438ÂÇÀÊ90°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨2³ä3Ê¬4ÎÒ¡¢14ÂÇÅÀ¡¢21ÅðÎÝ¤È¤¤¤º¤ì¤â¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤»þ¤ËÌÀ¸À¤·¤¿¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÏÇò»æ¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢Âìß·¤Îº£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç»Ä¤»¤¿À®ÀÓ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆËþÂ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öµ¬ÄêÂÇÀÊ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿ô»úÅª¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤ò°ì·³¤Ç²á¤´¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¼å¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Éð´ï¤È¤¹¤ë¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î½ÓÉÒ¤µ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢Àµ³Î¤ÊÁ÷µå¤Ø¤Î¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£ÆóÎÝ¤Ë²Ã¤¨Í··â¤Ç¤â46»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¡ÊGG¡Ë¾Þ¤ÎÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ÎÉ¼¿ô¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ï¡ÖÁ´»î¹ç½Ð¾ì¡×¤òºÇÂçÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤¬¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤ÏÃ£À®¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¤³¤ÎÆü¤Ë¸½¾õ°Ý»ý¡Ê2023Ç¯¤«¤é¤Î4Ç¯·ÀÌóÃæ¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤ò¤·¤¿³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤â¡¢¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤Çº£µ¨Ä©Àï¤·¤¿»°ÎÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢GG¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿ÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÄ©Àï¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÎÝ¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤â¹¥¿ô»ú¤ò»Ä¤¹ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤âµåÃÄ¤«¤éÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿°ì¤«¤é¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Âìß·¤¬¼«¤é¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤ËÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤Î¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤Ù¤¯¡¢µåÃÄ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÂÇ·â¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢ÎÓ°Â²Ä³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âìß·¤Ë¤â¡Öµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¤È¤«¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¹×¸¥¡×¤ËÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î¼«¤é¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Â¾¥Á¡¼¥à¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ëÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï³Î¼Â¤Ë·ã²½¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÁè¤¤¤¬ßõÎõ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Âìß·¤ÎÈ¿¹ü¿´¤Ï¤è¤ê°ìÁØ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë