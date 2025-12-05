オープンから１カ月たった新生パセーラの水族館で、飼育されている動物の子どもたちの体重測定が公開されました。

永松 雄輔記者「今、水槽から出てきましたオオサンショウウオの子どもです。感触は？ヌメヌメしています」

「広島もとまち水族館」で行われたのは体重測定です。オオサンショウウオの１２歳の子どもは体長は約４０ｃｍで体がヌルヌルしているため手でささえるのも大変！実はかむ力が強く、うっかりかまれると大変だそう。

体重は４９７ｇ、１カ月で７１ｇ成長していました。

こちらはアカウミガメ、生後３カ月です。

飼育員「「（感触は）ゴツゴツした感じですね」成長になるとなめらかな甲羅になるそうです。

体重は１８９．２ｇ、１カ月で２２ｇ成長していました。

一方、体重測定の場でソワソワしていたのはミーアキャット推定１歳。生物の多様性を知ってもらおうと水族館で飼育しています。警戒心が強いためエサでつって体重をはかります。

飼育員「９４０ｇ」１カ月前から４０ｇ成長していました。

オープンから１カ月の健康診断の結果は「異常なし」で、水族館では今後もさまざまイベントを計画しているということです。