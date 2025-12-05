外国人観光客の県内への滞在を増やそうとインバウンド向けの日帰りツアーが始まりました。

広島駅からバスに乗り込み外国人観光客らが向かった先は…

川村 凌記者「バスから参加者が出てきました。今から呉の街を散策します」

就航したのは広島県観光連盟＝ＨＩＴが企画するインバウンド向け日帰りツアー。広島観光で定番化している平和公園や宮島ではなく、「呉」や「尾道」などを目的地とすることで滞在期間を延ばし、県内での宿泊を促す狙いです。

初日の５日はメインターゲットとなる外国人の視点を取り入れようと、県内在住の外国人１６人が招かれました。

参加者たちは東広島市西条へ！目的は…

ダゴさん（ドイツ）「ＳＡＫＥを味わうのがベリー興味深い」

１５０年続く日本酒ブランド「賀茂鶴」の展示施設を見学！日本酒を試飲すると…

ダゴさん（ドイツ）「ＧＯＯＤ！」普段味わうことのない広島の文化に参加者も大興奮です。

アルバートさん（ウガンダ）「『大吟醸特製ゴールド賀茂鶴』を買った、おいしかった」

ジャスパーさん（ドイツ）は日本酒３本購入「私の父がこのお酒を好きなんです。１本は友人へ、もう１本は自分に」

広島県観光連盟 伊藤美佐さん「広島にはいろんな魅力があるので、景色や食、文化、さまざまな魅力があるのでぜひ堪能してほしい」

この日帰りツアーは来年度末までの実施が決まっているということです。