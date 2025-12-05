日ハムファンのモー娘。牧野真莉愛、“7年ぶり”再会の中田翔と2ショット「嬉しそう」「2人とも良い笑顔」 自身のBBMカードを渡せたことも明かす
アイドルグループ・モーニング娘。’25の牧野真莉愛（24）が5日、自身のインスタグラムを更新。今シーズン限りで現役を引退した元プロ野球選手の中田翔氏（36）との2ショットを公開した。
【写真】「嬉しそう」「2人とも良い笑顔」“7年ぶり”再会の中田翔と笑顔の2ショットを披露した牧野真莉愛
熱狂的な日本ハムファンであり、中田氏のファンでもあることで知られる牧野は、「翔くんに会えました ※2018年ぶり」と報告し、11月30日に北海道・エスコンフィールドで開催された『日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025』に選手として出場した中田氏との現地での2ショットをアップ。
自身のBBMカードを渡せたことなどほほ笑ましい当日のエピソードを明かし、試合についても「中田翔くん 4番ライト 外野なの、めちゃなつかしい 絶対翔くん4番だと思ってた 嬉しい まりあ一生懸命応援しました」「中田翔くんがホームアウトにした＆中田翔くんのホームランまじ嬉しかった 翔くん笑ってて、よかった けんしくんが翔くんにインタビューしてて、楽しかった MIPぜったい翔くんだと思った」などと熱く振り返った。
この投稿にファンからは「まりあちゃん嬉しそう」「良かったやんー！」「6年渡せずにいたのか…渡せてよかった」「2人とも良い笑顔」「中田さんいい表情 真莉愛ちゃんのためにホームラン打ってくれた!?」「大将もいい顔してますね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「嬉しそう」「2人とも良い笑顔」“7年ぶり”再会の中田翔と笑顔の2ショットを披露した牧野真莉愛
熱狂的な日本ハムファンであり、中田氏のファンでもあることで知られる牧野は、「翔くんに会えました ※2018年ぶり」と報告し、11月30日に北海道・エスコンフィールドで開催された『日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025』に選手として出場した中田氏との現地での2ショットをアップ。
この投稿にファンからは「まりあちゃん嬉しそう」「良かったやんー！」「6年渡せずにいたのか…渡せてよかった」「2人とも良い笑顔」「中田さんいい表情 真莉愛ちゃんのためにホームラン打ってくれた!?」「大将もいい顔してますね」などのコメントが寄せられている。