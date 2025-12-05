【生直撃】小泉防衛相に聞く日中関係悪化…改善の道筋は？「中国側発信は情報戦の一部でうのみにせず対話続ける」

小泉進次郎防衛大臣に直接話を伺っていく。聞きたいテーマは以下の3つ。

１．日中関係悪化 改善の道筋はあるのか？

２．防衛費増額 なぜいま必要なのか？

３．高市政権 支持率75％超えについてどう捉えているか。

青井実キャスター：

高市首相の国会答弁をきっかけとした日中関係の悪化について、政権を支える大臣の1人として中国側の反発をどのように捉えていますか。

小泉防衛相：

これは高市総理もたびたび説明されている通り、今までの政府との見解は変わっていない。そして日本の立場を変わらずに説明し続けることは大事なことだと思います。ただ、中国の反発ということも、1つ1つの中国側の発信についてコメントは控えますが、やはりこの中国側が流す発信・情報こういったこともすでに情報戦、認知戦、そして宣伝戦こういったものの一環もありますから、ここについて一拍しっかり慎重な見方をしながら、判断をしながら、鵜呑みにせずに我々として、私、防衛大臣として粛々と果たすべき任務、こういったことを続けていく。そういうふうに見なければいけないと思います。

青井実キャスター：

そういう意味では冷静に捉えていく必要があるということなんでしょうか。

小泉防衛相：

鵜呑みにしてはいけないというふうに思います。

遠藤玲子アナ：

日中関係についてFNNの世論調査を行ったところ、高市首相の答弁についての評価を尋ねました。適切派、適切どちらかというと適切と答えた方が6割超えていて、問題視していないという声が多い中で、日中関係緊張への評価に関しては、心配派と心配しない派、二分している状況。小泉大臣はこの半数程度が心配しているという声に関してはどう受け止めていますか。

小泉防衛相：

これだけ心配をしているという方がいるというのは、現実に様々な現場で影響が出ている分野、こういったこともあると思いますから、そこはあるかもしれません。ただ一方で、心配だ心配だこれだけダメージが起きていることを過度に言うことで、誰が喜ぶかということもまた明らかなことも、よく認識をしなければいけないと思います。

我々として、この局面の中でも常に言い続けていることは、難しい懸案事項がある日中関係だからこそ、会い続けること、対話を繰り返すこと、この重要性は私がマレーシアで11月、私のカウンターパートでもある董軍（とう・ぐん）国防部長とも率直にお互いの立場、懸案事項を話し合いながら、中国と日本の間の戦略的互恵関係と安定的、建設的な関係を構築すること、これは進めていくことでも一致をしています。 今でも自衛隊の左官級が11月、中国に行きまして人民解放軍との交流も滞りなく終えています。こういったことも両面合わせてしっかり今の状況を冷静に見る必要があると思います。

青井実キャスター：

対話という話がありましたが、スタジオには橋本徹さんがいます。

橋下徹SPキャスター：

日中関係の対立が激しくなればなるほど、国内では、特に中国に対しては、ある意味勇ましい声も強くなってくると思うんですが、そういう声に流されずにしっかりと小泉さんには武力機関の責任者として、合理性を持って判断していただきたいと思うんですが、今、小泉大臣が言われた対話、現場での対話のメカニズムがなかなか機能していないということも聞いています。この現場での対話のメカニズムの構築についてはどのようにお考えですか。

小泉防衛相：

これは対話のメカニズム自体は、防衛省と中国のカウンターバート、防衛当局間ではあるんです。こういった中で、詳細については控えることがあるんですが、ただ先ほど言及したこの局面の中で、実は11月5日から11月13日までの9日間、この間に自衛隊の佐官級が中国に行っているんです。 そして人民解放軍との交流事業を滞りなく終えています。

ちなみに高市首相の答弁があったのは、その期間中の11月7日であります。こういったことも含めて、様々な動きが、やはり国と国との間ではあります。

一面ぶつかっているところだけを見るのではなくて、変わらずに行われていることも合わせて冷静に判断をして、総合的に見ないと、今の米中関係もそうですが、対立しているところだけを見ていると、大きな流れを見誤りかねないので、その全体を国民の皆さんにも見ていただけるように、私としても情報発信はしっかりしたいと思っています。

橋下徹SPキャスター：

ただこれは国のあり方の考え方の違いにもよると思うんですが、僕は抽象的な国益というものを前面に出して、具体的に国民が不利益を被るような、そういう日本社会は僕は嫌なので、今回の高市政権において、あの発言がどんな具体的な国益があったのか、僕は甚だ疑問です。ぜひ高市政権の幹部でもある小泉さんには具体的な不利益を受ける国民に対して、どうするのかという視点も持っていただきたいと思います。

小泉防衛相：

ありがとうございます。

遠藤玲子アナ：

中国の日本への批判1つとして小泉大臣の行動にも及んでいるんですが、先月（11月）台湾に最も近い、与那国島の陸上自衛隊の駐屯地を小泉大臣が視察された時にこの与那国島への自衛隊のミサイル部隊の配備によって日本への武力攻撃の可能性を低下させることができると小泉大臣は述べているんです。

青井キャスター：

小泉さん、中国側は地域の緊張を故意に引き起こしているんだと反発しているわけですが、この主張はどのように捉えてますか。

小泉防衛相：

これも冷静に反応するべきだと思います。この計画も含めて作られたのは3年前なんですよね。この3年前の時には、こういった反応はしてません。そして今回このミサイル部隊という話がありますけど、どのようなミサイルかというと、地対空ミサイルと言いまして、日本の領空を侵犯しようとして向かってくる飛行体、これに対して日本に危害が与えられないように撃ち落とす。こういったものが地対空ミサイルであって、これは橋本さん含め、もう皆さんわかっていると思いますが、中国に届くわけがないものなんです。

こういったことについても、発信する側のレトリックをそのまま鵜呑みにしてしまって、 何か日本にとって不利益な状況の流れを作られてしまうことを、日本側のメディアを通じてもやりかねない、この状況を冷静に見ないと、私は今の状況でむしろ国論を割ろうと、混乱させようと、こういった意図が成功してしまうので、そういったことにならないように、このような状況でも粛々と日本の防衛のためにやるべきことはやる、そういったメッセージを捉えていただければと思います。

青井実キャスター：

小泉さん、1点お伺いしたいのは、 私も今年6月に与那国島を取材したんですが、住民の方はやっぱり本州最西端ということで、非常に不安があるという印象を受けたんですね。この住民たちの不安にはどのように対応していくと考えていますか。

小泉防衛相：

例えば、今回ミサイル部隊だけではなくて、電子戦の部隊の配備の話も、町長にもこの前、私から直接お話をさせていただいて、そして12月4日、住民の皆さんに説明会を開催させていただきました。こういったことを含めて、やはり島の皆さんにも、この自衛隊の施設について、今、受け入れていただいていることの感謝に加えて、これからこういった部隊の配備についてもご理解いただくための努力というのは全力で続けていきたいと思います。

青井実キャスター：

なぜ防衛費の増額が今、必要なのか。後編で、具体的に小泉大臣に聞いていきたいと思います。（「イット！」12月5日放送より）