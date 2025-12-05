43歳・山川恵里佳、ランジェリー＆ビキニ姿で美ボディ全開「最高」「色気が爆発」 夫はおさる
お笑いタレント・おさる（旧芸名=モンキッキー／57）の妻でタレント・俳優の山川恵里佳（43）が4日、自身のインスタグラムを更新。カレンダー撮影での、美ボディ際立つ衣装姿を公開した。
【動画】「色気が爆発」ランジェリー＆ビキニ姿で美ボディ全開の山川恵里佳
山川は「2026年卓上カレンダー まとめ買いしてくださる方もいるようでありがとうございます」と感謝をつづり、衣装姿での自撮りをまとめた動画をアップ。引き締まったウエストや美バストが際立つ、ランジェリーやビキニ姿を惜しみなく披露している。
この投稿にファンからは、「最高」「相変わらずスタイル抜群ですね」「めっちゃ好きやわー」「色気が爆発しとるー」「どの瞬間も抜群に可愛いです」などの反響が寄せられている。
【動画】「色気が爆発」ランジェリー＆ビキニ姿で美ボディ全開の山川恵里佳
山川は「2026年卓上カレンダー まとめ買いしてくださる方もいるようでありがとうございます」と感謝をつづり、衣装姿での自撮りをまとめた動画をアップ。引き締まったウエストや美バストが際立つ、ランジェリーやビキニ姿を惜しみなく披露している。
この投稿にファンからは、「最高」「相変わらずスタイル抜群ですね」「めっちゃ好きやわー」「色気が爆発しとるー」「どの瞬間も抜群に可愛いです」などの反響が寄せられている。