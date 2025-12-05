円高一服、ドル円は１５５円台を回復＝ロンドン為替概況



ロンドン市場では、円買いの動きが一服している。東京午後にかけては「日銀が12月利上げ実施へ、その後も利上げ継続姿勢を維持する見通し」との報道を受けて円買いが加速したが、ロンドン勢の参入後は利益確定を中心とした円売り戻しが優勢となった。ドル円は一時154.35付近まで下落した後、155.10台まで反発。クロス円も買い戻しが入り、ユーロ円は180.10付近から180.70台へ、ポンド円も206円前半から207円近くまで値を戻している。欧州株は買い先行で取引を開始しており、市場全体のセンチメントは落ち着きを取り戻している。この後のNY時間には、カナダ11月雇用統計、米12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値、そして注目の米9月PCE価格指数が発表予定。来週の米FOMC会合を前に、インフレ指標への反応が焦点となる。



ドル円は155円台前半での取引。東京午後に日銀報道を受けて円買いが先行し、154.35付近まで安値を広げたが、その後はショートカバー主導で切り返している。11月中旬以来の安値をつけた後でもあり、投機的な円買いポジションに調整が入ったもよう。米10年債利回りは4.11％前後とやや上昇しており、ドルの下支え要因となっている。



ユーロドルは1.16台半ばでの取引。ロンドン朝方にかけて1.1672付近まで上昇した後、ドルの買い戻しに押されて1.1650付近へ反落。ユーロ円はドル円の反発とともに下げ渋り、180.10付近の安値から180.70台まで買い戻されている。東京時間の上昇分をほぼ帳消しにした。対ポンドでは一時ユーロ売りが先行したものの、足元では持ち直している。



ポンドドルは1.33台前半での取引。東京からロンドン序盤にかけてはドル安を受けて1.3362付近まで上昇したが、ロンドン入り後は1.33台前半へと伸び悩む展開となっている。対円ではドル円同様にロンドン序盤に206.20付近の安値をつけた後、207円手前まで反発している。ユーロポンドは0.8726から0.8742のレンジで小動き。前日NY終値0.8737を中心に狭い振幅での推移となっている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

外部サイト