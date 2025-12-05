SixTONES・田中樹「プライベートな質問には答えられません！」超とき宣＆きゅーすとと「愛スクリ〜ム！」披露できっぱり
6人組グループ・SixTONESの田中樹（30）が5日、都内で行われた『TikTok Awards Japan』にMCとして登壇。フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）と息の合った進行を務めた。
【写真】宇賀なつみとMCを務めた田中樹
田中は進行のほか、トロフィーのプレゼンターも務めた。黒いジャケットを着こなし、円滑に受賞者を祝福した。
エンディングでは、今年流行した「愛▼スクリ〜ム！（※▼＝ハート）」を声優の降幡愛と大西亜玖璃、超ときめき▼宣伝部、CUTIE STREETが披露。最後に「田中さ〜ん 何が好き？」と振られると、「プライベートな質問には答えられません！」とかわし、会場の笑いを誘っていた。
ワンピースのキャラクター・トニートニー・チョッパーと“会話”する場面も。チョッパーは、ワンピースがAnime of the Yearを受賞したことで登場。「ありがたく受け取っておくぜ」と話し、「みんなこれからも俺たちの冒険を見てくれよな」と出席者に呼び掛けた。
田中はMCとしてチョッパーと写真撮影し「ルフィにも受賞を伝えてください」と語り掛けて交流していた。
『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、各賞を発表している。
