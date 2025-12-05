宇賀なつみ、純白衣装でMC SixTONES・田中樹と息の合った進行
元テレビ朝日のアナウンサーで現在フリーの宇賀なつみ（39）が5日、都内で行われた『TikTok Awards Japan』にMCとして登壇。二の腕あらわな純白の衣装で進行を務めた。
【全身ショット】二の腕あらわ！真っ白パンツスタイルで登場した宇賀なつみ
宇賀はSixTONESの田中樹（30）と共ににMCを担当。安定感のある言葉遣いで受賞者をたたえていた
『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、各賞を発表している。
【全身ショット】二の腕あらわ！真っ白パンツスタイルで登場した宇賀なつみ
宇賀はSixTONESの田中樹（30）と共ににMCを担当。安定感のある言葉遣いで受賞者をたたえていた
『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、各賞を発表している。