将棋界で女性初となる「棋士」を目指して２度目の編入試験に臨む福間香奈女流六冠（３３）が５日、大阪府高槻市の関西将棋会館で記者会見した。

昨年１２月に男児を出産してから「精神的に強くなった」といい、「子どもが日に日に成長する姿を見て、自分も止まったままではなく成長していくべきだと思った」と再挑戦の理由を明かした。来年１月から原則月１回、若手棋士と対局を行い、５人中３人に勝てば合格する。

「女流棋士」は棋士とは別制度で、福間女流六冠は棋士養成機関の奨励会に入会したが２０１８年に年齢制限で退会。２２年に初めて挑んだ棋士編入試験でも３連敗した。その際「今後（試験を）考えることはないと思う」と語ったが、結婚、出産を経て高い勝率を保ち、今年１０月、再び編入試験の受験資格を満たした。

元奨励会員の夫のサポートを得ながら将棋と子育てを両立しており、「感謝の気持ちが、心境が変わった一番の要因」とも語った。対局で２、３日家を空けている間に、子どもが話せる言葉が増えているという。

女性の棋士挑戦を巡っては、今年から新たに女流最高棋戦「白玲戦」のタイトル通算５期で棋士になれる権利が得られるようになり、西山朋佳白玲（３０）があと１期に迫っている。