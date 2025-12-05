ジェイアールサービスネット広島が、JR広島駅構内にて「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア」を出店します。2025年12月11日（木）〜12月25日（木）の期間限定。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と記念撮影ができるイベントや、JR西日本の人気キャラクター「カモノハシのイコちゃん」が登場するグリーティングも予定されています。

2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア出店概要

（1）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア JR広島駅新幹線口１階イベント広場店

【場所】

JR広島駅新幹線口１階イベントスペース（エキキタプラザ）

【営業時間】

・2025年12月11日（木）11:00〜20:00

・2025年12月12日（金）10:00〜20:00

・2025年12月13日（土）10:00〜19:00

【営業期間】

2025年12月11日（木）〜2025年12月13日（土）

（2）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア エキエ広島店

【場所】

おみやげ街道エキエ広島 店舗内

【営業時間】

8:00〜21:00

【営業期間】

2025年12月11日（木）〜2025年12月25日（木）

（3）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア ミナモア広島店

【場所】

おみやげ街道ミナモア 店舗内

【営業時間】

9:00〜20:00

【営業期間】

2025年12月11日（木）〜2025年12月25日（木）

（4）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア 広島新幹線口店

【場所】

セブン‐イレブン ハートイン エキエ新幹線口 店舗内

【営業時間】

5:30〜23:00

【営業期間】

2025年12月11日（木）〜2025年12月25日（木）

（5）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア 広島中央口店

【場所】

セブン‐イレブン ハートイン JR広島駅中央口 店舗内

【営業時間】

6:00〜24:00

【営業期間】

2025年12月11日（木）〜2025年12月25日（木）

※数量に限りがあります。

※混雑の場合は入店制限等を行う場合があります。

12月13日は「ミャクミャク」と記念撮影のチャンス

12月13日（土）は、広島駅北口1階のイベントスペース「エキキタプラザ」にミャクミャクが登場します。当日、対象店舗にて公式ライセンス商品を税込3,000円以上購入した方を対象に、ミャクミャクと一緒に記念撮影ができる「撮影会参加券」が配布されます。

【ミャクミャク撮影会 概要】

実施日：2025年12月13日（土）

時間：12:00〜 / 14:00〜 / 16:00〜（各回20分）

場所：JR広島駅新幹線口1階イベントスペース（エキキタプラザ）

参加条件：当日、同会場のショップで税込3,000円以上購入の方に先着で整理券を配布。

定員：各回先着30組（合計90組）

11日・12日は「イコちゃん」がお出迎え

ポップアップストアのオープン初日となる12月11日（木）と翌12日（金）には、JR西日本の公式キャラクター「イコちゃん」がオフィシャルポップアップストアJR広島駅新幹線口１階イベント広場店への来店客をお出迎えします。こちらは参加条件はなく、不定期で登場する予定です。

(C)Expo 2025

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）