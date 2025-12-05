【期間限定】「ミャクミャク」もやって来る！？JR広島駅で2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア（12/11〜12/25）
ジェイアールサービスネット広島が、JR広島駅構内にて「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア」を出店します。2025年12月11日（木）〜12月25日（木）の期間限定。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と記念撮影ができるイベントや、JR西日本の人気キャラクター「カモノハシのイコちゃん」が登場するグリーティングも予定されています。
2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア出店概要
（1）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア JR広島駅新幹線口１階イベント広場店
【場所】
JR広島駅新幹線口１階イベントスペース（エキキタプラザ）
【営業時間】
・2025年12月11日（木）11:00〜20:00
・2025年12月12日（金）10:00〜20:00
・2025年12月13日（土）10:00〜19:00
【営業期間】
2025年12月11日（木）〜2025年12月13日（土）
（2）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア エキエ広島店
【場所】
おみやげ街道エキエ広島 店舗内
【営業時間】
8:00〜21:00
【営業期間】
2025年12月11日（木）〜2025年12月25日（木）
（3）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア ミナモア広島店
【場所】
おみやげ街道ミナモア 店舗内
【営業時間】
9:00〜20:00
【営業期間】
2025年12月11日（木）〜2025年12月25日（木）
（4）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア 広島新幹線口店
【場所】
セブン‐イレブン ハートイン エキエ新幹線口 店舗内
【営業時間】
5:30〜23:00
【営業期間】
2025年12月11日（木）〜2025年12月25日（木）
（5）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア 広島中央口店
【場所】
セブン‐イレブン ハートイン JR広島駅中央口 店舗内
【営業時間】
6:00〜24:00
【営業期間】
2025年12月11日（木）〜2025年12月25日（木）
※数量に限りがあります。
※混雑の場合は入店制限等を行う場合があります。
12月13日は「ミャクミャク」と記念撮影のチャンス
12月13日（土）は、広島駅北口1階のイベントスペース「エキキタプラザ」にミャクミャクが登場します。当日、対象店舗にて公式ライセンス商品を税込3,000円以上購入した方を対象に、ミャクミャクと一緒に記念撮影ができる「撮影会参加券」が配布されます。
【ミャクミャク撮影会 概要】
実施日：2025年12月13日（土）
時間：12:00〜 / 14:00〜 / 16:00〜（各回20分）
場所：JR広島駅新幹線口1階イベントスペース（エキキタプラザ）
参加条件：当日、同会場のショップで税込3,000円以上購入の方に先着で整理券を配布。
定員：各回先着30組（合計90組）
11日・12日は「イコちゃん」がお出迎え
ポップアップストアのオープン初日となる12月11日（木）と翌12日（金）には、JR西日本の公式キャラクター「イコちゃん」がオフィシャルポップアップストアJR広島駅新幹線口１階イベント広場店への来店客をお出迎えします。こちらは参加条件はなく、不定期で登場する予定です。
