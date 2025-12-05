ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマンのジョン・スーホー氏が、12月2日にインスタグラムを更新。山本由伸（27）とクレイトン・カーショー（37）の抱擁写真を投稿し注目を集めている。スーホー氏は自身のInstagramに「Best Hug Ever」とコメントを添えて投稿。今季限りで引退したカーショーと、ワールドシリーズ制覇に貢献した山本の胸を熱くするシーンが公開され、多くのファンの心を動かしている。

画像には、試合後のフィールドで山本がカーショーに力強く抱き寄せられ、互いの肩に腕を回し合う姿が写っている。周囲にはドジャースの選手やスタッフが集まり、歓喜の表情が並ぶ。背後の大型ビジョンには優勝セレモニーの映像が映し出され、熱気の残るグラウンドに笑顔と涙が交錯する雰囲気が伝わってくる。

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「素敵ショットをありがとうございます カーショーさんが恋しいです」「こんな素敵なハグを見ることできたことを幸せに思う」「泣けちゃいますね」「Beautiful shot」といった声が寄せられている。