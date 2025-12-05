HANA、デビューイヤーを締めくくる最新曲「NON STOP」配信リリース！MVの公開も決定
HANAが、12月5日に最新曲「NON STOP」を配信リリースした。
■リアルなメッセージをアグレッシブなサウンドに落とし込んだ渾身の一曲
2025年1月の結成以降、驚異的な速度でのリリースと圧倒的な実績で音楽シーンを席巻してきたHANA。本年だけでプレデビュー曲「Drop」をはじめ、「ROSE」「Tiger」「Burning Flower」「Blue Jeans」「BAD LOVE」「My Body」、そして本作「NON STOP」と、合計8曲を発表。そのうち5曲が1億ストリーミングを突破するという異例の快挙を達成した。
新曲「NON STOP」は、止まることなく走り続けた1年の歩みと、“私たちの夢はどんなものより大きい――だから歌い続ける” というHANAのリアルなメッセージをアグレッシブなサウンドに落とし込んだ渾身の一曲となっている。
デビューイヤーを締めくくるにふさわしい『NON STOP』は、さらに多くの人の心を再び強く揺さぶることになりそうだ。
また、12月5日21時に「NON STOP」のMVが公開される。こちらも要チェックだ。
■リリース情報
2025.12.05 ON SALE
DIGITAL SINNGLE「NON STOP」
■関連リンク
HANA OFFICIAL SIYE
https://hana.b-rave.tokyo